25-letni Konrad Skolimowski, znany z serialu "Barwy szczęścia", jeszcze na początku 2020 roku został tatą Jana, a już niebawem jego rodzina powiększy się o kolejne potomstwo. Serialowy aktor i piosenkarz disco polo wyznał, że razem z narzeczoną mają już wybrane imię.

Konrad Skolimowski po raz drugi zostanie tatą. Aktor serialu "Barwy szczęścia" zdradził płeć i imię dziecka

Konrad przekazał informacje o ciąży swojej partnerki za pośrednictwem Instagrama:

Mam Wam do przekazania ważną wiadomość. Po raz drugi będę tatą. Moja rodzina się powiększa! Czekamy na ciebie, maluszku. Jak myślicie - drugi syn czy córka?

Nie trzymając długo obserwatorów w niepewności, Skolimowski w rozmowie z "Super Expressem" zdradził płeć i imię dziecka.

W sierpniu urodzi mi się drugi syn. Maluch jest zdrowy i już nie możemy się doczekać jego przyjścia na świat. Dostanie na imię Antek. Myśleliśmy też o imieniu Józek, ponieważ podobają nam się staropolskie tradycyjne imiona.

Skolimowski dał się poznać telewidzom dzięki udziale w serialu "Barwy szczęścia", w którym wciela się w postać Patryka, brata Jowity. W przeszłości grał również w "Dziewczynach ze Lwowa" i "Echo serca". Mężczyzna spełnia się nie tylko aktorsko, ale również muzycznie. Jest znany na scenie disco polo, gdzie występuje pod pseudonimem Skolim. Do jego przebojów należą m.in. "Moja dama", "Mamuśki" czy "Drzwi do raju". Jego najnowszy kawałek - "Cały płonę" - po niecałych dwóch tygodnia od premiery zyskał na Youtubie prawie milion odsłon.

