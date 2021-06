Córka Reese Witherspoon pozuje z chłopakiem. Fani: Klon własnej matki i jej byłego męża

Reese Witherspoon przez lata związana była z Ryanem Philippem. Owocem ich związku jest dwoje dzieci: Ava i Deacon. Para rozstała się w 2007 roku, a aktorka od 10 lat jest żoną Jima Totha, jednak teraz wspomnienia sprzed lat bez wątpienia wrócą. Jej własna córka, która już jako nastolatka wyglądała tak samo jak matka, pokazała się z chłopakiem, który do złudzenia przypomina Ryana.

Zobacz wideo Reese Witherspoon pokazała domową siłownię

Ava Philippe spotyka się z Owenem Mahoneyem

Córka Reese i Ryana ma już ponad 20 lat i obecnie związana jest z Owenem Mahoneyem. Zakochani dodali ostatnio wspólne zdjęcie, które wywołało zachwyt obserwatorów. Internautów uderzyło podobieństwo Avy i Owena do Reese i Ryana z czasów młodości.

Młodzi Reese i Ryan…

Myślałam, że to stare zdjęcie twoich rodziców.

Klon własnej matki i jej byłego męża

Na 1000000 procent myślałam, że to twoja mama i tata lol! - czytamy w komentarzach

Nie da się ukryć, że Ava jest kopią swojej matki. Kobiety mają uderzająco podobne rysy twarzy, noszą również identyczne fryzury, ale jest to rzecz częsta w tak bliskim pokrewieństwie. Nieoczekiwane jest jednak podobieństwo Owena do Ryana Philippa. Chłopak wygląda jak przybysz z lat dziewięćdziesiątych - nosi zaczesane do góry loki i ubiera się w retro ciuchy.

Reese Witherspoon jest bardzo związana ze swoją córką, Avą

Reese Witherspoon i Ava są ze sobą niezwykle związane. Dziewczyna na Dzień Matki opublikowała rozczulające zdjęcie swojej rodzicielki. Reese do fotografii pozuje z tabliczką "najlepsza mama" i strzałką skierowaną w swoją stronę.

Reese również skomentowała zdjęcie swojej córki i jej ukochanego.

Tych dwoje - napisała, a do komentarza dołączyła zakochaną emotikonkę.

Reese Witherspoon nie odniosła się do słów internautów na temat podobieństwa Owena do jej byłego męża. Para rozstała się w dość burzliwych okolicznościach - mężczyzna zdradzał aktorkę z koleżanką z planu, Abbie Cornish.