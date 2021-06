Paulina Sykut-Jeżyna od dziesięciu lat jest szczęśliwą mężatką. To nie powstrzymało jej jednak przed tym, by odnowić przysięgę małżeńską z Piotrem Jeżyną. W wywiadzie dla Pomponika wyjawiła, dlaczego chce to zrobić. Okazuje się, że jej pierwszy ślub był dla niej sporym wyzwaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna świętowała 9. rocznicę ślubu z mężem i córką

Adrien Brody debiutuje na czerwonym dywanie z nową partnerką. To była żona Weinsteina

Paulina Sykut-Jeżyna planuje drugi ślub

Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż w sierpniu będą świętować dziesiątą rocznicę ślubu. Z okazji okrągłej liczy, w jej głowie zrodził się plan odnowienia przysięgi. W rozmowie z dziennikarzem Pomponika przyznała, że odnowienie przysięgi małżeńskiej ma dla niej szczególne znaczenie.

Do tego pomysłu skłonił ją fakt, że pierwszy ślub - oprócz oczywistych emocji i celebracji szczególnego dnia, był bardzo chaotyczny. Ceremonia odbyła się 20 sierpnia 2011 roku Puławach, w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przyszła panna młoda była zestresowana podróżą z Warszawy do Puław i tym, czy ze wszystkim zdąży na czas. W dodatku tego dnia nie czuła się najlepiej.

10 lat temu, gdy braliśmy ślub, to wszystko działo się w takim pędzie, przygotowania do ślubu były tak intensywne. (...) Ledwo wyrobiłam się, żeby zabrać wszystkie rzeczy z Warszawy i przejechać do Puław. Byłam jeszcze chora, płakałam że nie zdążę usadzić gości. Emocji było bardzo dużo i wszystko było takie stresujące. Pomyślałam wtedy, kiedyś tę przysięgę odnowimy i to już będzie na spokojnie - powiedziała.

Wyznała, że odnowienie przysięgi małżeńskiej jest wspaniałym pomysłem i tym razem będzie mogła spokojnie wszystko zorganizować i bez stresu znaleźć czas, by ten dzień bez pędu spędzić z najbliższymi. Dziennikarka i prezenterka jakiś czas temu zdradziła na Instagramie, że znalazła już sukienkę na tę wyjątkową okazję.

Anna Lewandowska dostała uroczy prezent na rocznicę ślubu

Paulina i Piotr od lat tworzą zgrany zespół. Para doczekała się córki, Róży, która przyszła na świat pięć lat temu.