Ile zarabiają polskie gwiazdy internetu? Ujawniono stawki. Zgarniają krocie!

Jak podaje portal Bussines Insider w 2020 r. polscy youtuberzy skupieni wokół LifeTube'a zarobili łącznie ponad 42 mln zł. Najlepsi z nich zarabiają nawet kilkadziesiąt tys. zł miesięcznie tylko dzięki wyświetlanym na ich kanałach reklamom. To ważne, bo do tej pory wiele osób było przekonanych, że youtuber zarabia na wyświetleniach, co nie do końca jest prawdą.

Największym źródłem dochodów youtuberów są współprace z markami, gdzie zarobki przy pojedynczej akcji wahają się od barteru do nawet 250 tys. zł. Marki od lat bowiem płacą twórcom m.in. za testy, lokowanie produktu, a także publikacje sponsorowane.

Poza tym w świecie YouTube'a można zarobić też na własnych gadżetach, grach i aplikacjach, a nawet wpłatach od fanów. Doskonałymi przykładami są m.in. Cyber Marian, który wydał popularną grę CyberJunk oraz kanał Matura to Bzdura, który zarabia na grze QuizHouse.

Ile można zarobić na YouTubie?

Zarobki na YouTubie oblicza się poprzez RPM, czyli revenue per mile, co oznacza przychód dzielony na liczbę wyświetleń. Największy jest w kategorii beauty/lifestyle - 5,54 zł, następnie edukacja - 5,28 zł i hobby - 5,01 zł, a najniższy w kategorii gamingowej i rozrywkowej - 2,27 zł i 2,19 zł.

Dokonując prostych kalkulacji, można obliczyć, że za wideo, które wygenerowało milion odsłon, youtuberzy gamingowi zarabiają średnio ok. 2 270 zł, zaś np. influencerki beauty ponad 5500 zł - czytamy na portalu Bussiness Insider.

Z ostatnich ustaleń wynika, że mimo wszystko najwięcej pieniędzy wpływa na konta twórców treści rozrywkowych, bo to one generują najwięcej wyświetleń. Średni miesięczny przychód najbardziej znanych youtuberów może sięgać około 28 500 zł. Na drugim miejscu są gamerzy, a na końcu youtuberki, zajmujące się tematyką beauty i lifestylem.