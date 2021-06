Kayah to w rzeczywistości Katarzyna Magda Rooijens (z domu Szczot). W młodości nie przypuszczała, że rozpocznie karierę muzyczną. Chciała bowiem zostać archeolożką.

REKLAMA

Kayah KAPiF

"Hotel Paradise 3". Nathalia eksponuje długie nogi. Fani: Coś z tymi stopami nie tak

Zobacz wideo Ewa Chodakowska o Małgorzacie Rozenek: Pociła tyłek na moim parkiecie

Sanah, której kariera w ostatnim czasie nabrała tempa, to w rzeczywistości Zuzanna Irena Jurczak. Początkowo występowała pod pseudonimem "Ayreen" pochodzącym od jej drugiego imienia. Pseudonim "Sanah" powstał natomiast po skróceniu angielskiej wersji pierwszego imienia piosenkarki.

Sanah AKPA

Piosenkarka znana pod pseudonimem Cleo to tak naprawdę pochodząca ze Szczecina Joanna Klepko. Wokalistka ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku architektury obrazu.

Cleo AKPA

Jak teraz wygląda aspirant Kotecki z "Rancza"? My byśmy nie poznali!

Taco Hemingway to też wyłącznie pseudonim artystyczny. Raper, który dał się już poznać w całej Polsce, to tak naprawdę Filip Szcześniak. Na początku kariery występował pod pseudonimem Foodvillain, jednak rok później zmienił go na ten, pod którym tworzy do dziś.

Taco Hemingway Karol Makurat/REPORTER/East News

Sarsa, która niedawno została mamą, to pochodząca ze Słupska Marta Markiewicz. Karierę muzyczną zaczynała w zespołach Fluktua oraz Sarsa Parilla. Druga z nazw pochodzi od nazwy rośliny występującej w Ameryce Środkowej i Południowej.

fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

Producent znany jako Donatan to w rzeczywistości pochodzący z Krakowa Witold Czamara. Muzyk jest synem Polaka i Rosjanki. Wraz z Cleo reprezentował Polskę w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2014 roku.

Donatan Kapif.pl

Margaret w rzeczywistości to Małgorzata Jamroży. Pochodząca ze Stargardu Szczecińskiego wokalistka jest z wykształcenia projektantką mody.

Margaret akpa