Nathalia Fok w "Hotelu Paradise" była jedną z najbardziej popularnych uczestniczek. W programie nawiązała romans z Marcinem, z którym wytrwała niemal do finałowego tygodnia. W ostatnich dniach jednak została wyeliminowana z show, a miejsce u boku Marcina zajęła Kara. Para jest ze sobą do dzisiaj.

"Hotel Paradise 3". Nathalia pręży się do zdjęcia i eksponuje długie nogi. Obserwatorzy: Coś z tymi stopami nie tak

Nathalia na co dzień zajmująca się tańcem i modelingiem, ale dzięki udziałowi w show mogła zgromadzić wokół siebie pokaźne grono obserwatorów. To sprawiło, że dziewczyna rozkręciła karierę influencerki i może liczyć na dobrze płatne współprace. Dba również o to, by zdjęcia, które umieszcza na Instagramie, były perfekcyjnie dopracowane. Pod ostatnim postem internauci jednak zwrócili uwagę na nienaturalnie wydłużone stopy Nathalii.

Buty może i ładne, ale stopy wyglądają w nich strasznie.

Coś z tymi stopami nie tak. To jakiś fotomontaż? - pisali obserwatorzy pod zdjęciem Fok.

Kobieta nie odniosła się do komentarzy na temat długich stóp.

"Hotel Paradise 3". Nathalia wyleczyła już złamane serce?

Z opisu fotografii wynika, że Nathalia doszła już do siebie po zdradzie Marcina. Zdjęcie opatrzyła motywującym cytatem.

Nie żyj wspomnieniami, ani marzeniami, wszystko wprowadź w życie. Nie oglądaj się za siebie, dąż do swojego upragnionego celu, bo życie jest zbyt krótkie, by uciekało nam między palcami.

Warto dodać, że nie brakowało również zachwytów nad idealnym wyglądem pięknej brunetki.

Jak można było zostawić taką kobietę?!

Za ładnie! Aż mi oczy wyszły z wrażenia - czytamy w komentarzach.

Co sądzicie o ostatnich zdjęciach Nathalii?