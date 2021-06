Sylwia Bomba zadebiutowała w rodzimym show-biznesie już dobre kilka lat temu, gdy została zaangażowana do programu "Gogglebox przed telewizorem". Mało kto się spodziewał, że udział w show stanie się przepustką do kariery i wielkiej popularności w mediach społecznościowych. Tak się jednak stało. Sylwia na samym Instagramie ma ponad 760 tys. obserwujących, co chętnie wykorzystuje do promocji wielu marek, relacjonowania życia prywatnego czy pokazywania swoich zdjęć. Przypomnijmy, że sama zainteresowana jest z zawodu fotografem. Niedawno na Instagramie Sylwia zorganizowała Q&A, podczas którego poruszono temat nagości.

Sylwia Bomba zapewnia, że nigdy się nie rozbierze publicznie

Sylwia Bomba już jesienią sprawdzi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Nic więc dziwnego, że fani dopytywali ją o stres, który może jej towarzyszyć przed udziałem w show. Jak sama przyznaje, stara się jeszcze o tym za bardzo nie myśleć.

Stresuję się, ale na razie o tym nie myślę. Do czasu "Tańca" chcę nacieszyć się ciepłem, wakacjami, widokiem Antosi bawiącej się w morzu i piasku. Przyjdzie czas na tremę i stres. Z tym że na mnie stres działa raczej motywująco - odpowiedziała Bomba.

Inny fan podpytał Sylwię, czy zdecydowałaby się na rozbieraną sesję. Celebrytka nie ma wątpliwości i stawia sprawę jasno!

Zdecydowanie nie. Strój kąpielowy to moja granica pokazywania się publicznie. Nie mam i nigdy nie miałam potrzeby pozować nago dla osób wielu osób. Jest to sfera, którą zostawiam dla siebie i wybrańca - podsumowała.

Sylwia Bomba instagram.com@sylwiabomba

Jesteście zaskoczeni jej decyzją?

