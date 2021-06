Tristan Thompson pojechał na przyjęcie urodzinowe znajomego w Bel Air w Los Angeles. Świadkowie powiadomili prasę o jego kolejnym wybryku. Źródło portalu Daily Mail donosi, że spędził miłe chwile w sypialni u boku trzech młodych kobiet.

Tristan Thompson spał z trzema kobietami? Co z jego związkiem z Khloe Kardashian?

Jak podaje Daily Mail, koszykarz pojawił się na imprezie w luksusowej rezydencji tuż po północy i od razu udał się do baru. Jak relacjonują jego znajomi, był sobą:

Od razu trafił do baru, przy którym było mnóstwo dziewczyn. Słyszeliśmy, jak krzyczy: zróbmy shoty! Świetnie się bawił, śmiał się i pił szampana prosto z butelki. Wiele razy łapał jedną dziewczynę za pośladki, więc wszyscy widzieli, że mu się spodobała - podaje anonimowe źródło.

Tristan Thompson niespecjalnie próbował być dyskretny. Ze wspomnianą wyżej dziewczyną oraz z dwiema innymi udał się do jednego z pokojów na piętrze, gdzie "wszyscy chodzą się spotkać". Spędził tam pół godziny. Mimo że przyjechał w dobrze wyprasowanej koszuli, gdy po 30 minutach wychodził z pokoju, była całkowicie pognieciona. Źródła podają, że imprezował do około czwartej rano, a następnie opuścił imprezę ze swoją świtą.

Ma reputację podrywacza, więc kiedy zobaczyliśmy, jak wchodzi z tymi trzema dziewczynami do sypialni, nie byliśmy zaskoczeni. Wszyscy później rozmawialiśmy o tym, jak głupio czujemy się wobec Khloe i że znowu ją zawstydzi. Na imprezę przyszło wiele par, więc mógł ją zaprosić - relacjonowali znajomi koszykarza.

Zaledwie kilka godzin po tych doniesieniach portal Page Six podał informację, że sportowiec rozstał się z Khloe Kardashian i to już kilka tygodni wcześniej. Jednak dzień przed imprezą para została sfotografowana, jak spędza razem czas w towarzystwie trzyletniej córki. Co więcej, zaledwie tydzień temu Thompson dodał wspólne zdjęcie z Khloe na Instagram.

Khloe Kardashian i Tristan Thompson zaczęli spotykać się we wrześniu 2016 roku. Po dwóch latach urodziło się im dziecko. Związek od początku należał do burzliwych. Głośno mówiło się o zdradach Tristana. Później wyszło na jaw, że mężczyzna miał romans z Jordyn Woods, przyjaciółką rodziny Kardashianów. Khloe wybaczyła mu i ponownie związała się z koszykarzem w wakacje ubiegłego roku. Choć w lutym pojawiły się doniesienia o zaręczynach pary, sielanka nie trwała zbyt długo. W kwietniu modelka i influencerka Sydney Chase wyznała publicznie, że spotykała się z Thompsonem przez kilka miesięcy. Miał jej wmawiać, że jest singlem. Dopiero, kiedy dowiedziała się, że jest w związku, zakończyła relację. Z kolei niedawno kolejna kobieta ogłosiła, że miała romans z koszykarzem i że jest on ojcem jej dziecka. Test na ojcostwo jednak temu zaprzeczył, a Khloe wspierała partnera. Jednak nowe doniesienia medialne nie wróżą związkowi nic dobrego. Czy Khloe zignoruje kolejne zdrady?