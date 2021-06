Agata Buzek należy do tego grona gwiazd, które niespecjalnie chwalą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Owszem aktorka jest aktywna na Instagramie, jednak publikuje tam zdjęcia dość sporadycznie i zazwyczaj dotyczą one jej życia zawodowego. Tym razem wspólną fotką pochwaliła się jej koleżanka po fachu - Maja Ostaszewska. Aktorki sporo się zmieniły, co nie umknęło uwadze czujnych internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Marcina Mroczka przeszła metamorfozę i jest teraz blondynką

Agata Buzek przeszła niemałą metamorfozę. Na zdjęciu z Mają Ostaszewską jest nie do poznania

Aktorki się pojawiły się na wspólnym zdjęciu z teatru. Obie panie wyglądają na nim nieco inaczej niż zwykle. Agata Buzek ma rude, upięte włosy i mocny makijaż. W pomarańczowym kostiumie wygląda bardzo elegancko. Przypomina nawet swoją inną koleżankę po fachu - Magdalenę Cielecką. Oczywiście warto zaznaczyć, że obie panie są w kostiumach teatralnych.

„Odyseja. Historia dla Hollywoodu" trwa. Następne spektakle 24, 25, 26, 27.06 Dobrze być znowu w teatrze!!! Z Widzami. Z Agatą Buzek łączy nas nie tylko teatr - czytamy w opisie zdjęcia.

Agata Buzek zagrała w niemieckim horrorze "Sen". Pojawia się nago w zmysłowej scenie

Internauci są pod wrażeniem zmiany do roli, o czym tłumnie dają znać w komentarzach.

Charyzmatyczne i piękne.

To zdjęcie jest dla mnie mega. Dwie mądre, świetne i piękne aktorki, które w polskim kinie ostatnich kilkunastu lat najbardziej szanuję i lubię na jednym zdjęciu. Elegancko.

Super metamorfoza - piszą pod zdjęciem.

Wam też tak się podoba?

Orły 2021. Kto pojawił się na czerwonym dywanie podczas rozdania Polskich Nagród Filmowych?

ZOBACZ TEŻ: Celia Jaunat wspiera Grzegorza Krychowiaka, ale nie interesuje ją piłka nożna. "Nie oglądam meczów, nie znam nawet jego kolegów z klubu"