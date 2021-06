Orły, czyli gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych, to jedno z ważniejszych wydarzeń w branży kina. Na czerwonym dywanie za każdym razem pojawia się cała plejada gwiazd. Nie inaczej było podczas 23. gali rozdania. Co prawda, Grażyna Torbicka nie pozowała na ściance, to jej strój można podziwiać na scenie. Jak zawsze wybrała niesamowitą kreację, choć model jej sukienki jest nieco ryzykowny.

REKLAMA

Grażyna Torbicka przyłapana w warzywniaku. Jak zawsze elegancka

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka na Orłach 2021

Uroczystą galę wręczenia Polskich Nagród Filmowych miała okazję poprowadzić Grażyna Torbicka. To nie pierwszy raz, kiedy na tym wydarzeniu zjawiła się właśnie w tej roli. W tym roku prezenterka telewizyjna ponownie postawiła na zjawiskową kreację.

Torbicka założyła beżową, połyskującą suknię do ziemi. Do kreacji z długim rękawem i wiązaniem w talii dziennikarka dobrała złote buty z odkrytymi palcami i postawiła na delikatną biżuterię. Dopełnieniem stylizacji była nienaganna fryzura - pokręcone włosy i subtelny makijaż. Co ciekawe, Grażyna Torbicka wybrała ryzykowny model sukienki. Kreacja z golfem nieco skraca szyję, co na niektórych zdjęciach mogło wyjść niezbyt korzystnie.

Dziennikarka jednak obroniła całą stylizację i jak zawsze wyglądała zachwycająco. Torbicka znana jest już ze swojej elegancji i zadawania szyku na czerwonych dywanach. Niemal po każdej imprezie, na jakiej się pojawi, jej stylizacje są szeroko komentowane.

Więcej o tegorocznej gali wręczenia Polskich Nagród Filmowych, a także o tym, kto jeszcze pojawił się na gali Orły 2021 możecie przeczytać tutaj.

Grażyna Torbicka ujawniła, jak dba o urodę i sylwetkę. Nigdy nie była na siłowni!