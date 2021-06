Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat są jedną z tych par w polskim show-biznesie, które cieszą się można by rzec - sukcesywnie rosnącą popularnością. I chociaż małżonkowie pobrali się dopiero w 2019 roku, ich relacja sięga czasów, w których żadne z nich nie mogło jeszcze mówić o ogromnej rozpoznawalności.

Grzegorz Krychowiak był początkującym piłkarzem, a Celia studentką zarządzania

21-letni Grzegorz Krychowiak poznał swoją przyszłą żonę podczas pobytu we Francji. Grał wówczas dla na wypożyczeniu w klubie z Bordeaux. Do ich spotkania doszło przez przypadek. Celia studiowała wtedy zarządzanie i marketing, a praktyki odbywała w salonie firmy z luksusowym wyposażeniem do łazienek w Bordeaux. Popularny "Krycha" przyszedł tam na zakupy, a dokładnie kupić kafelki. Co oprócz wyglądu pomogło Krychowiakowi? Akcent. Więcej o tym tutaj.

Początkowo piłkarz nie chciał zdradzić Celii, czym zajmuje się na co dzień, dlatego też swojej ukochanej przedstawił się jako student. Gdy prawda wyszła na jaw, młoda Francuzka nie zmieniła jednak nastawienia do Krychowiaka, towarzysząc mu w kolejnych latach jego rozwijającej się kariery.

I chociaż rodzice Celii byli niezbyt zadowoleni z ich rozwijającej się relacji, po pewnym czasie przekonali się do przyszłego zięcia, który ze względu na ugruntowaną pozycję w świecie piłki nożnej, zaczął zarabiać coraz więcej. Para zamieszkała razem, gdy ukochana piłkarza ukończyła studia i obroniła dyplom.

Celia i Grzegorz zaręczyli się w 2017 roku na wyspach Bora-Bora, a dwa lata później wzięli wystawny ślub w Omanie. Za apartament z prywatnym basenem, w którym przebywali przyszło im zapłacić około 6 tysięcy złotych za noc. Noc poślubną spędzili w Kenii, gdzie pomimo otaczającej ich dzikiej natury nie mogli narzekać na brak luksusów.

Dziś oboje realizują swoje marzenia, jednocześnie nie szczędząc pieniędzy na egzotyczne podróże. Celia prowadzi dobrze prosperujący profil na Instagramie oraz pracuje jako modelka. Grzegorz Krychowiak natomiast zajmuje się tym, co od najmłodszych lat stanowiło jego największą pasję, a mianowicie piłką nożną. Co ciekawe, modelka nie fascynuje się tym sportem.

Nie oglądam meczów, nie śledzę na bieżąco, co dzieje się w branży, nie znam nawet jego kolegów z klubu - cytuje ją Onet.

Myślicie, że piłkarzowi przykro?