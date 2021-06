Mata od kiedy pojawił się na polskiej scenie muzycznej w 2019 roku nie przestaje zaskakiwać fanów. 21-letni raper wypuścił nową piosenkę pod tytułem "Kiss cam (podryw roku)" i zapowiedział drugi album. Tym razem zaprezentował zupełnie inne brzmienie. Szykuje się hit sezonu letniego?

REKLAMA

Zobacz wideo "Quebonafide: Romantic Psycho Film" - dokument o polskim raperze [ZWIASTUN]

Maneskin zagra dwa koncerty w Polsce. Przyjęli zaproszenie na Open'er Park 2021

Nowa piosenka Maty - "Kiss cam (podryw roku)"

Trzy miesiące temu Mata zaprezentował utwór "Patorekacja", w którym rozprawił się z TVP i wbił szpilkę Jackowi Kurskiemu. Raper nie zwalnia tempa. Wypuścił nową piosenkę, utrzymaną w wakacyjnym klimacie, w której zdradził, jak wygląda jego przepis na podryw. "Kiss cam" już odsłuchało ponad 200 tysięcy Internautów. Fani Maty do tej pory nie mieli okazji poznać go od tej strony. Piosenka utrzymana jest w gitarowym brzemieniu i opowiada historię miłosną. Przy okazji raper podkreślił, że w kwestii podrywów jest raczej nieporadny, ale ma zamiar to zmienić - szkoląc się pod okiem mistrza.

Ku zaskoczeniu, w teledysku wystąpiła cała plejada gwiazd - Michał Milowicz jako instruktor tańca, który uczy rapera ruchów na parkiecie, czy DJ-ka i raperka Young Leosia. Milowicz w przeszłości wcielił się w kultową już rolę w filmie "Chłopaki nie płaczą". Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Nastazja Gonera. Mata w piosence nawiązał również do utworu Quebonafide i jego duetu z Klaudią Szafrańską - "Candy", przytaczając lekko zmienione słowa artysty.

Wybaczysz moje wady i moje błędy/Zrozumiesz moje dziaby i krzywe zęby - rapuje Mata.

Przypomnijmy, że w oryginalnym utworze Quebo tekst brzmi następująco:

A wtedy Ty wybaczasz moje wady, wybaczasz błędy/ Rozumiesz moje dziaby i złote zęby.

Utwór "Kiss cam (podryw roku)" promuje drugi album Maty - "Młody Matczak", który będzie miał swoją premierę 21 września. Na oficjalnej stornie artysty już wystartował preorder.

Nowe zdjęcie George'a i Charlotte. Chłopiec sięga już niemal do ramienia ojca!

W komentarzach fani bardzo ciepło przyjęli nowy utwór rapera.

Teledyski Maty bardziej dopracowane od produkcji Netfliksa.

Mata - raper z wielkim talentem nie tylko muzycznym ale też aktorskim i komediowym, co czyni go jednego z najlepszych artystów.

Dobry vibe - czytamy.

Jak wam się podoba najnowsza piosenka Maty?