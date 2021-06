Agata i Piotr Rubikowie stanęli na ślubnym kobiercu 13 lat temu. Para poznała się podczas finału konkursu Miss Polonia 2005 roku. W wywiadzie dla Izabeli Janachowskiej modelka przyznała, że nie wiedziała wówczas, kim jest Piotr Rubik. On natomiast opowiadał, że przyszła żona od razu wpadła mu w oko. Zakochani 21 czerwca 2008 roku wzięli ślub w kościele św. Jadwigi we Wrocławiu. Teraz szczęśliwa para świętuje 13. rocznicę ślubu.

Agata i Piotr Rubikowie wspominają ślub u Janachowskiej. Dogadali się z paparazzi

Piotr Rubik i Agata Rubik świętują 13. rocznicę ślubu w Paryżu

Jeszcze na początku roku Agata i Piotr Rubikowie na antenie "Dzień Dobry TVN" narzekali, że nie mogą pozwolić sobie na podróże, bo ze względu na pandemię muszą oszczędzać. Na szczęście parze udało się jednak wylecieć do Paryża. Małżonkowie wybrali się do Francji, by móc świętować 13. rocznicę ślubu. Teraz chętnie za pomocą mediów społecznościowych dzielą się relacjami z podróży. Na Instagramie byłej modelki nie brakuje więc zdjęć spod spod wieży Eiffla czy nagrań z romantycznych kolacji.

W przeddzień rocznicy poszłam z mężusiem na kolację do, nie wiem czy najsławniejszej, bo dawno nas tu nie było, ale na pewno do bardzo znanej i fancy restauracji. (...) Jest miło - mówiła Agata Rubik na nagraniach, które opublikowała na InstaStiries.

Zakochanym nie przeszkadza nawet zła pogoda.

A niech sobie pada. My świętujemy - napisał na Instagramie kompozytor.

Romantycznych ujęć nie zabrakło też w mediach społecznościowych Agaty Rubik (część z nich znajdziecie w naszej galerii, w górnej część artykułu).

Jak widać małżonkowie doskonale się bawią, choć jak przyznają, tęsknią za córkami, które zostały w domu. My ze swojej strony gratulujemy rocznicy i życzymy kolejnych jubileuszy.