Niedzielne popołudnie Doda spędziła w gronie kolegów z show-biznesu. Wpadła do warszawskiej klubokawiarni na Nowym Świecie, by podziwiać wystawę obrazów dzieci. Spotkała się między innymi z Agnieszką Radwańską, którą zdecydowanie przyćmiła. W pasiastej mini wyglądała zjawiskowo.

Zobacz wideo Figura, Doda, Kalicka i inni na premierze "Dziewczyn z Dubaju"

Niektórzy śmiało mogą powiedzieć, że odkąd Doda ogłosiła, że rozwodzi się z Emilem Stępniem odżyła i zaczęła bardziej udzielać się medialnie. Jest to z pewnością związane także z decyzją, jaką podjęła chwilę później - po półtorarocznej przerwie wraca do koncertowania i już odlicza dni do premiery nowego singla, który nagrała do filmu "Dziewczyny z Dubaju". Zanim jednak usłyszymy jej nową twórczość, możemy podziwiać piękną i wysportowaną sylwetkę oraz perfekcyjnie ułożone włosy. W niedzielę wpadła na publiczne wydarzenie w pasiastej mini, która podkreśliła nie tylko zgrabne nogi, ale również dekolt. Rabczewska dopasowała do niej swoje ulubione szpilki od Sait Laurent, które pięknie wydłużyły jej dolne kończyny.

Doda screen IG

Warto dodać, że te czarne, lakierowane szpilki nie należą do najtańszych. To jednej z hitowych projektów francuskiego domu mody Saint Laurent, za który należy zapłacić ok. 3 tys. złotych.

Doda spędziła na imprezie miłe chwile - zwłaszcza że jedno z dzieci namalowało właśnie ją. Rabczewska dopatrzyła się na obrazie nie tylko swojej osoby z burzą blond włosów, ale również Maryli Rodowicz.

"Marylka, przecież ja wyglądam ja ty, albo ty jak ja!"

Zdjęcie Dody ze swoją podobizną zobaczycie w galerii.