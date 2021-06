Czarne chmury po raz kolejny kłębią się nad głową Bartłomieja M. Były współpracownik Antoniego Macierewicza i były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej został oskarżony o nielegalną sprzedaż autorskiej wódki.

Kolejne problemy Bartłomieja M. Do sądu wpłynął akt oskarżenia. Miał sprzedawać wódkę bez zezwolenia

Po aferze związanej z korupcyjnymi oskarżeniami w 2017 roku (celebryta opuścił areszt w czerwcu 2019 roku po tym, jak wpłacił 100 tys. złotych poręczenia majątkowego) Bartłomiej M. ruszył z własnym biznesem i zaczął sprzedawać autorską wódkę. Według śledczych funkcjonariuszy nie miał na to odpowiedniego zezwolenia.

Sprawa została zarejestrowana, obecnie akta sprawy znajdują się u sędziego referenta celem wyznaczenia terminu rozprawy lub posiedzenia– donosi Polskiej Agencji Prasowej Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ponadto jak czytamy w informacji prasowej:

W okresie od 31 stycznia 2020 roku do 17 września 2020 roku na ogólnodostępnym profilu na portalu Twitter i stronie internetowej misiewiczówka.pl publicznie reklamował wódkę "Misiewiczówka" poprzez zamieszczenie grafiki oraz opisu, w których rozpowszechniał nazwę producenta, znaki towarowe oraz symbole graficzne, służące popularyzowaniu znaków towarowych napoju alkoholowego.

Zwróciliśmy się do samego zainteresowanego z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do czasu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Warszawie 21 maja na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

