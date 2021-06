Po półtora roku przerwy Doda wraca na scenę muzyczną. Nagrała piosenkę do filmu "Dziewczyny z Dubaju". Produkcja opowiada o młodej dziewczynie, która marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, staje się ekskluzywną damą do towarzystwa. Następnie na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować inne dziewczyny z polski. Piosenka nosi tytuł "Don't Wanna Hide". Do jej promocji Doda postanowiła wykorzystać aplikacje TikTok, gdzie po licznych prośbach fanów postanowiła założyć konto.

REKLAMA

Podobne stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan i Dody

Zobacz wideo

Doda założyła konto na Tik Toku

Na swoim profilu na Instagramie Doda poinformowała fanów, że teledysk do jej nowej piosenki będzie miał swoją prapremierę 23 czerwca w aplikacji TikTok. W związku z tym gwiazda przygotowała na użytkowników wyzwanie pod tytułem: "dontwannahide". Challenge ma zachęcać do używania specjalnie dedykowanego filtra. W ten sposób piosenkarka chce zachęcić użytkowników, aby nie żyli na pokaz i kreowali swojego nieprawdziwego wizerunku w social mediach.

Z hukiem kończę 1,5 roku przerwy muzycznej. Premiera mojego nowego singla pt. "Don’t Wanna Hide" promującego film "Dziewczyny z Dubaju", odbędzie się już 24 czerwca. Natomiast już dziś możecie posłuchać fragmentu w aplikacji TikTok na moim oficjalnym kanale. Oprócz tego za chwile startuje tam specjalny challenge #dontwannahide, przy którym możecie użyć dedykowanego dla mnie filtra. Pomoże on dokonać Waszej przemiany poprzez zdjęcie maski social mediów i tego jak widzą Was inni. Nie żyjcie na pokaz, nie bądźcie fake, nie ukrywajcie się, odważcie się BYĆ po prostu sobą. Warto dodać, że przedpremierowo, bo 23 czerwca będziecie mogli obejrzeć na profilu @doda na TikToku fragment teledysku do singla "Don’t Wanna Hide"! Dzień później cały klip pojawi się na Doda TV na Youtubie. To pierwsza taka przedpremiera na TikToku w Polsce, ale chyba każdy wie, że królowa jest tylko jedna.

Maria Sadowska zdradziła, jak Doda radzi sobie z rozwodem. Artystka nie jest załamana

Na profilu na TikToku Dody pojawiły się już dwa filmiki. Na nagraniach gwiazda wita się ze swoimi fanami na nowej platformie i zachęca do obserwowania. Prapremiera teledysku do piosenki "Don't wanna hide" odbędzie się 23 czerwca. Dzień później cały teledysk będzie można obejrzeć na kanale Dody na YouTube.

Jesteście ciekawi?