Dorota Szelągowska zajmuje się metamorfozami domów w swoim programie "Totalne remonty Szelągowskiej", które zawsze urządza bardzo gustownie i stylowo. Tym razem postanowiła pokazać zmianę, jaka zaszła na jej głowie. Na InstaStories opublikowała fotkę zrobioną u fryzjera. Ma nie tylko nowy kolor, ale też inne cięcie. Zmiana na plus?

Dorota Szelągowska zmieniła fryzurę. Nowe cięcie, nowy kolor. "Najlepiej"

Dorota Szelągowska najczęściej stawia na krótko przycięte włosy, co pasuje do jej kształtu twarzy. Od lat jest blondynką, w którym czuje się najlepiej. Co jakiś czas publikuje na Instagramie efekty wizyt u fryzjera. Teraz postanowiła odświeżyć włosy na lato. Dziennikarka wybrała się do zaufanego salonu, który należy do Macieja Wróblewskiego. Fryzjer gwiazd jest odpowiedzialny za jej najnowszą metamorfozę. Pokazała zdjęcie przed efektem końcowym, na którym siedzi z farbą na włosach i można zauważyć, że ponownie wybrała jasny odcień.

Jest tak skupiony, że nawet nie zauważył, że go kontroluję - napisała Szelągowska.

Dorota Szelągowska u fryzjera - postawiła na nowy kolor włosów i cięcie Fot. Instagram/ dotindotin

Później opublikowała kolejne zdjęcie, na którym ma zafarbowane odrosty i chłody odcień, który podbił jej ciemny kolor oczu. Zdecydowała się jednak na inne cięcie, które wygląda jak krótki bob z grzywką ułożoną na bok. Projektantka wnętrz i dziennikarka w nowym kolorze i krótszych włosach wygląda rewelacyjnie i widać, że metamorfoza przypadła do jej gustu.

Najlepiej. Mistrz - napisała córka Katarzyny Grocholi.

Jak wam się podoba Dorota Szelągowska w odświeżonym wydaniu?