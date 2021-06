"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol potwierdził związek z Laurą. "Chcemy się cieszyć sobą"

Plotki o związku Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" krążyły w sieci od kilku dni. Zostali przyłapani, spacerując po jednej z galerii handlowych i trzymając się za ręce. Gdy ta informacja wypłynęła na światło dzienne, Karol zabrał głos i oficjalnie potwierdził, że związał się z Laurą.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol potwierdził, że spotyka się z Laurą

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" twierdzili, że Karol i Laura pasowali do siebie od początku show mimo że w pary zostali połączeni z innymi osobami. Jak widać na ich przykładzie, miłość można znaleźć wszędzie. Gdy zostali przyłapani przez fankę programu w galerii, wyszło na jaw, że łączy ich coś więcej niż znajomość zawarta w programie. Z Karolem skontaktowała się dziennikarka "Dzień dobry TVN" z prośbą o oficjalne potwierdzenie, czy związał się z Laurą. Mężczyzna potwierdził, ale przyznał, że wspólnie z partnerką nie chcą udzielać wywiadów. Początki relacji chcą spędzić z dala od mediów.

Oboje stwierdziliśmy, że nie chcielibyśmy udzielać wywiadów. Chcemy się cieszyć sobą z dala od medialnego szumu - powiedział Karol.

W programie eksperci połączyli Karola z Igą, a Laura została żoną Macieja. Te związki nie przetrwały, ale skłoniło to Karola i Laurę do dania sobie szansy na związek. Już od dłuższego czasu spostrzegawczy fani przeczuwali, że tę dwójkę łączy coś więcej. Jednak z obserwatorek Laury wypatrzyła na jej Instagramie, że na opublikowanym przez nią zdjęciu w lustrze odbija się sylwetka, która do złudzenia przypomina Karola.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć tej dwójce szczęścia. Tworzą ładną parę?