Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska mają dwoje dzieci. W 2017 roku na świat przyszła ich córka Antonina, z kolei dwa lata później, 15 maja, urodził się Jędrzej. Dziennikarka wreszcie zdecydowała się pokazać twarz chłopca na swoim koncie na Instagramie. Słodziak!

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska starają się, przynajmniej do pewnego stopnia, chronić prywatność swoich dzieci. A przynajmniej dotychczas tak było. Gdy udostępniali kadry z udziałem Antoniny albo Jędrka, raczej robili to w taki sposób, by unikać pokazywania ich twarzy. Teraz jednak coś się zmieniło. Ostatnio Paulina Krupińska opublikowała archiwalne zdjęcie z kilkuletnią już córką, a teraz pokazała aktualną fotografię z Jędrzejem. Chłopak daje na nim mamie soczystego buziaka w policzek.

Czy można chcieć więcej? - czytamy.

Jak sugeruje hasztag, zdjęcie zostało zrobione w jednym z lokali w Hiszpanii. Na koncie Pauliny ostatnio pojawia się sporo wakacyjnych ujęć z dziećmi wśród pięknych budynków i malowniczych widoków. Co ciekawe, na jednym z nich jest obecna Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska na InstaStory Pauliny Krupińskiej instagram.com@pkrupinska

Trenerka towarzyszy Robertowi Lewandowskiemu, który w sobotę w ramach rozgrywek Euro 2020 zagrał w meczu przeciwko Hiszpanii na stadionie Estadio de la Cartuja. Oby piłkarz przez długi czas jeszcze nie mógł do nich dołączyć i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa z reprezentacją Szwecji już za kilka dni.

Sebastian Karpiel-Bułecka świętował urodziny. Lewandowska: Ty nadal taki młody

