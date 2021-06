Jan Bednarek i Julia Nowak zostaną rodzicami. Narzeczona piłkarza tą radosną nowiną pochwaliła się na początku kwietnia w mediach społecznościowych i wówczas opublikowała zdjęcie ze sporych rozmiarów ciążowym brzuchem. Teraz w najnowszym wywiadzie wyjawiła płeć dziecka, ale też opowiedziała o samopoczuciu w ciąży.

Julia Nowak zdradziła płeć dziecka

Niespełna rok temu, w lipcu, Jan Bednarek i Julia Nowak wybrali się na wspólne wakacje na Mykonos, podczas których piłkarz oświadczył się swojej ukochanej dziewczynie. Teraz czekają ich kolejne życiowe zmiany. Wkrótce zostaną rodzicami. W nowej rozmowie z portalem Plejada Julia zdradziła, że urodzi dziewczynkę, dla której wybrała z mężem imię, jednak nie chce go na razie zdradzać. Opowiedziała też, jakie emocje towarzyszyły jej, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży.

Na początku dla mnie był to bardzo trudny czas. Byłam przerażona, pełna obaw, a do tego towarzyszyły mi nieprzyjemne dolegliwości… Ale z czasem się to uspokoiło. Chyba musiałam sobie to ułożyć w głowie i mam teraz wewnętrzny spokój. Wiem, że dam radę! W kobietach siła! Tyle kobiet dało radę, to ja nie dam? - powiedziała.

Żona Jana Bednarka mówi o ciąży

Modelka wyznała też, że nieco obawia się porodu, jednak wie, że narodziny córki wszystko jej wynagrodzą. Zdradziła, że ma w planach rodzić naturalnie.

Nie potrafię sobie wyobrazić siebie na porodówce, ale pomimo tego wiem, że to będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę moją córeczkę. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, to chciałabym urodzić naturalnie. (...) Poród zarówno naturalny, jak i przez cesarskie cięcie jest cudem! Co to za różnica. Każda z nas powinna mieć prawo wyboru. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że rodzi się nowe życie - dodała.

Julia Nowak w rozmowie została też zapytana o to, jak podchodzi do kwestii zmieniającego się ciała, zwłaszcza że pracuje jako modelka. Narzeczona piłkarza przyznała, że to normalne, że ciało zmienia się w ciąży, jednak liczy na to, że jako młoda mama dość szybko wróci do formy.

Ciało strasznie się zmienia… Nie wyglądamy tak, jakbyśmy chciały, są trudne momenty, ale jak pomyślę, że mam w środku małą istotę - to mi wszystko wynagradza. Myślę, że nie ma co odkładać macierzyństwa na później. Młode mamy szybciej dochodzą do siebie, a przede wszystkim mamy jeszcze dużo siły! Mam nadzieję, że szybko się zregeneruję i wrócę do formy! Mam zamiar wyglądać lepiej niż przed ciążą!

Jan Bednarek - kim jest?

Jan Bednarek występuje na pozycji obrońcy w angielskim klubie Southampton. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2017 roku. Rok później zagrał we wszystkich trzech meczach Polski na mundialu, a w spotkaniu z Japonią jego gol zdecydował o zwycięstwie naszej reprezentacji.

