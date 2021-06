Uczestnicy z programu "Love Island. Wyspa miłości" mają swoich wiernych fanów, a ich życie po powrocie z rajskich wakacji nadal jest śledzone przez internautów. Stella Staniszewska, uczestniczka ostatniej, trzeciej edycji wybrała się do Sopotu, gdzie odpoczywa w towarzystwie przyjaciół. Wśród nich są uczestnicy innych edycji. Uwagę zwraca zwłaszcza obecność jednego z nich. To Mikołaj Cieśla z drugiego sezonu reality show. Stella zrelacjonowała wyjazd na Instagramie. Napisała krótki wpis w kierunku Mikołaja, który wiele sugeruje.

REKLAMA

Mała Ania otworzyła się na temat ciąży. Dodała też zdjęcie z brzuchem

Zobacz wideo Stella i Piotr z "Love Island" rozstali się

Stella z "Love Island" spotkała się z Mikołajem z drugiej edycji. Coś z tego będzie?

Podczas pobytu w Sopocie, Stella dodała relację z plaży, w której napisała dość znaczące słowa.

Plażing smażing i czekam na ciebie @mikolajciesla - podpisała kadr z plaży.

Dodała także emotikonę - serduszko. Dla jej fanów może to oznaczać wyraźną sugestię. Czy Stella spotyka się z Mikołajem? Tego jeszcze nie zdradziła. Natomiast Mikołaj dodał kadr z dworca, na którym czekał na pociąg. Bez wątpienia jechał właśnie nad morze, dołączyć do Stelli i jej znajomych. Internauci zwrócili uwagę, że ta dwójka pasowałaby do siebie. Pojawiają się nawet komentarze, które próbują zeswatać Stellę i Mikołaja.

Pasowalibyście ze Stellą do siebie.

No piękna byłaby z Was para. Mikołaj działaj chłopie.

Może następnym razem zaprosisz Stellę na małą przejażdżkę? - napisały fanki pod postem Mikołaja, w którym wspomniał o zlocie motocyklowym.

Stella z 'Love Island' napisała, że czeka na Mikołaja fot. instagram.com/stella_staniszewska

Maja Bohosiewicz wyprawiła dzieciom urodziny i pokazała zdjęcia. Torty były imponujące!

Sama Stella również komentuje jego posty. Fani najwyraźniej chcą połączyć tę dwójkę. Czy im się uda? Na pewno wspólny wyjazd na wakacje zbliża ludzi. Przypomnijmy, że Stella niedawno rozstała się z Piotrem i jest singielką.