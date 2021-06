Meghan Markle zanim wyszła za mąż, za księcia Harry'ego próbowała zaistnieć w show-biznesie. Udało się jej dostać rolę asystentki w popularnym serialu "W garniturach", który opowiada o perypetiach grupy prawników. Jako wschodzącej aktorce, zależało jej na brylowaniu wśród znanych i popularnych gwiazd. Wyszło na jaw, ze ostrzyła pazurki na Brada Pitta, czym naraziła się Jennifer Aniston.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Aniston swoim pierwszym postem rozbiła Insagrama. Teraz rozbija... telefon

Maja Bohosiewicz wyprawiła dzieciom urodziny i pokazała zdjęcia. Torty były imponujące!

Jennifer Aniston nie przepada za Meghan Markle

Gdy Markle zaczynała swoją karierę w show-biznesie, marzyła o poznaniu Brada Pitta. Aktor nie narzekał na brak zainteresowania ze strony kobiet, ale był związany z Aniston. Ich związek rozpadł się, gdy do akcji wkroczyła Angelina Jolie i zawróciła mu w głowie na tyle, że aktor rozwiódł się z Jennifer. Jak poinformował "New Idea", Meghan chciała zostać następną panią Pitt, co miało zdenerwować aktorkę "Przyjaciół".

W czasie, kiedy Brad rozwodził się z Jennifer Aniston i spotykał się Angeliną Jolie, Meghan była już wówczas na scenie. Otwarcie wyznała, że chciałaby być następną panią Pitt - czytamy.

Plotkowano, że Meghan Markle była bardzo zdesperowana, by poznać majętnego mężczyznę, z którym będzie mogła stworzyć związek. Jej swatką były przyjaciółki Meghan, które umawiały ją z popularnymi osobami. Postanowiły poznać ją z księciem Harrym. Podobno Jennifer przez przypadek usłyszała o planach Meghan na usidlenie go i od tamtej chwili straciła do niej jakiekolwiek zaufanie.

Jen nadążała za całą sagą o tym, że Meg poślubiła księcia i obiecała im – rodzinie królewskiej - wszystko, tylko po to, by ich potem porzucić. Słyszała, jak Meghan miała plany, jak poderwać przyszłego męża, więc była podejrzliwa wobec aktorki, która została księżną - donosi informator tabloidu.

Szymon Majewski pokazał zdjęcie z młodości i nawiązał do walki o prawa osób LGBT+

Trzeba przyznać, że większość szokujących doniesień na temat Meghan Markle to plotki wyssane z palca. Nie sądzimy, by Jennifer Aniston obawiała się o losy swojej kariery, czy upadający związek z Bradem - nawet, gdy na jej drodze stanęłaby Meghan Markle.