Królowa Letizia jest niekwestionowaną inspiracją dla wielu młodych kobiet. Doskonale wie, jak swoim ubiorem przykuć uwagę. Najczęściej można zobaczyć ją w eleganckich zestawach, za które niekoniecznie trzeba zapłacić fortunę. Tym razem na oficjalnym wystąpieniu pojawiła się w zwiewnej sukience w kropki, którą można kupić w popularnej sieciówce.

Królowa Letizia jak księżna Kate? Obie są stale porównywane

Królowa Letizia w sukience w kropki

Fani hiszpańskiej rodziny królewskiej nie ukrywają, że królowa Letizia to chodzący wdzięk i urok. Jej modowe stylizacje budzą ogromne zainteresowanie mediów - królowa zawsze wygląda świetnie i stosowanie do okazji. Monarchini w towarzystwie Pierwszej Damy Republiki Korei, Kim Jung-Sook odwiedziła siedzibę Fundacji ONCE w Madrycie. Fundacja jest zaangażowana w rynek pracy, który daje równe szanse zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Tym razem królowa pojawiła się w zwiewnej sukience, w której była widziana rok temu w towarzystwie swojego męża, króla Hiszpanii. Monarchini bardzo często pojawia się w tych samych stylizacjach, które już na sobie miała. Postawiła na sukienkę Massimo Dutti w beżowe kropki, z kolekcji wiosna/lato 2019. Kreacja kosztuje ponad 450 złotych. Do zestawu dobrała beżowe szpilki z odkrytą piętą, które wydłużyły jej nogi i czarną kopertówkę ze złotymi akcentami marki Carolina Herrera. Włosy miała związane w ciasnego koka, a look uzupełniła o drobne, złote kolczyki. Nie zapomniała również o maseczce na twarzy.

Królowa Letizia w nakrapianej sukience Fot. GTRES/ East News

Też jesteście fanami stylu królowej Letizii?