Jeśli odwiedzacie dziś Gazeta.pl między godz. 7:00 a 14:00 (wtedy rusza Parada Równości), być może już widzieliście naszą akcję "Bez LGBT+ nie ma Polski". Z wielu tytułów na stronie głównej znikają w tym czasie litery L, G, B oraz T. Jeśli chcecie widzieć, dlaczego - kliknijcie w ten link.

Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan dobrze wiedzą, że celebrytka kocha modę. W jej szafie nie brakuje ubrań, butów i dodatków z najróżniejszych sklepów, często też tych oferujących produkty z wyższej półki. Małgorzata ma też jednak stroje, które zakłada więcej, niż raz, co w świecie-show biznesu nie zdarza się za często, choć od jakiegoś czasu gwiazdy starają się promować modowy recykling. Rozenek znów wskoczyła w komplet w paski, który już na sobie miała. Co ciekawe, w takim samym widzieliśmy kiedyś też Dodę.

Małgorzata Rozenek o tym, czego nie może zabraknąć w jej torebce

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek dostała prezent od Stanisława. Zaprojektował jej marynarkę w kwiaty

Małgorzata Rozenek w komplecie w paski. Taki sam miała Doda

Doda co jakiś czas robi wyprzedaż szafy i pozbywa się ubrań, których nie nosi. Kilka miesięcy temu zakomunikowała fanom, że sprzedaje tęczową spódnicę oraz top. Wówczas, reklamując go na InstaStories, nawiązała do Małgorzaty Rozenek, obecnej partnerki jej byłego męża, Radosława Majdana.

Ja i Małgorzata możemy stwierdzić, że jest naprawdę bardzo twarzowy - wyznała.

"Perfekcyjna" też może pochwalić się takim kompletem. Ona jednak najwidoczniej nie ma w planach pozbywania się spódnicy i topu. Nawet po komentarzu Dody, za którą (raczej z wzajemnością) nie przepada. Małgorzata Rozenek korzystając z upalnej pogody postanowiła znów przyodziać wspomniany komplet. Jej strój nie został wybrany przypadkowo. Żona Radka Majdana założyła go 19 czerwca, czyli w dniu, w którym odbędzie się Parada Równości.

Dziś jest tyle rzeczy do uczczenia. Przede wszystkim jest Parda Równości. Ja zawsze wspieram środowiska LGBT. I dzisiaj specjalnie znalazłam coś najbardziej tęczowego ze swojej szafy, zresztą nie tylko mojej - powiedziała na InstaStories.

Komplet w paski "Tulisa", który wpadł w oko Dodzie i Małgorzacie jest od polskiej marki odzieżowej - Maare. Jego cena to 449 złotych. Zdjęcie piosenkarki w tym stroju możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

