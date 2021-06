Britney Spears od dwóch lat żyje z dala od show-biznesu. Z dumą jednak prowadzi konto na Instagramie, gdzie regularnie dodaje różne materiały na swój temat, w tym taneczne nagrania. Ostatnio postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Najwierniejsi wciąż wierzą, że ich idolka znowu pojawi się na scenie. Co powiedziała sama zainteresowana?

Britney Spears szykuje się do wielkiego powrotu? Gwiazda zabrała głos

Fani gwiazdy nie mogą się doczekać jej wielkiego powrotu. Wśród pytań do wokalistki nie mogło zabraknąć jednego - czy Britney Spears wróci do występów na scenie. Gwiazda odniosła się do tego w specjalnym nagraniu na Instagramie.

Pytacie, czy jestem gotowa do powrotu na scenę, czy kiedykolwiek zamierzam wrócić do występów. Nie mam pojęcia. Teraz dobrze się bawię. Mam okres przejściowy w moim życiu i staram się czerpać z niego radość. To tyle - powiedziała piosenkarka.

Na profilu wokalistki nie brakuje nagrań, w których tańczy i pozuje przed kamerą, co jest chętnie komentowane przez wiernych jej internautów.

Myślę, że ona tęskni za nagrywaniem teledysków.

To jest kobieta, która chce być na scenie - pisali fani.

W jej mediach społecznościowych nie brakuje także zdjęć w odważnych i coraz to nowych stylizacjach. Jednak niektóre z nich wzbudzają mieszane uczucia i obawy internautów o zdrowie psychiczne gwiazdy. Niedawno zaprezentowała się w obiektywie w stroju węża, a później w opinającym ciało kombinezonie w panterkę, nagrywając swoje dziwaczne pozy.

Britney, czy wszystko w porządku?

Kto prowadzi jej konto?

O co chodzi? - to tylko niektóre z pytań, jakie pojawiają się regularnie pod postami piosenkarki.

Britney Spears po przebytych problemach ze zdrowiem psychicznym, pozostaje pod kuratelą ojca. Ten zarządza jej majątkiem. Gwiazda jednak walczy o to, by odzyskać część władzy nad swoimi pieniędzmi. Jeszcze w czerwcu odbędzie się rozprawa pomiędzy córką a ojcem.

A wy tęsknicie za Britney na wielkiej scenie?