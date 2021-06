Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z najlepszą przyjaciółką - Aleksandrą Dec, która obchodziła 40. urodziny. Trenerka złożyła jej również wzruszające życzenia.

Anna Lewandowska pokazała kilka prywatnych zdjęć

Anna Lewandowska wrzuciła do sieci zdjęcia z okazji urodzin przyjaciółki, Oli Dec. Panie są ze sobą blisko od ponad 17 lat. Trenerka bardzo ceni tę znajomość i co roku wspomina o tym na Instagramie. Tym razem pokusiła się nawet o nieco bardziej prywatne fotografie. To ujęcia z wczasów na jachcie, ale też pokazujące Anię w nieco bardziej szalonej odsłonie niż dotychczas widzieliśmy. Stoi w imprezowej kreacji w objęciach Oli i pokazuje język.

Moja najlepsza przyjaciółka, Ola Dec, ma urodziny! Kocham cię, moja bratnia duszyczko. Życzę Ci, żebyś zawsze była taka pozytywna i uśmiechnięta ! Ty wiesz #BestFriends #40lat - pisze Lewandowska.

Przyjaźń Anny Lewandowskiej i Oli Dec

Anna Lewandowska poznała się z Olą Dec jeszcze zanim stała się sławna. Ona, podobnie jak trenerka, zawodowo uprawiała karate i odnosiła sportowe sukcesy - zdobyła bowiem kilka medali podczas sportowych mistrzostw w Polsce i na terenie Europy. Lewandowską i Dec łączy jednak nie tylko przyjaźń i wspólne pasje, ale też interesy. Koleżanka po zakończeniu kariery karateczki stała się specjalistką od marketingu i pracowała u boku Ani przy projekcie Healthy Plan by Ann.

Anna Lewandowska i Ola Dec instagram.com@annalewandowskahpba

