Joanna Przetakiewicz chętnie dzieli się na Instagramie swoimi patentami z zakresu beauty. Jak większość kobiet lubi rozmawiać na tematy związane z pielęgnacją. Tym razem pod lupę wzięła pielęgnację włosów.

Joanna Przetakiewicz - jak dba o włosy?

Joanna Przetakiewicz od lat jest wierna blond włosom i nie eksperymentuje z ich długością. Wypracowała swój sposób dbania o włosy. Zdradziła, jakie kroki wykonuje, by cieszyć się idealną fryzurą każdego dnia. Przyznała, że nie myje ich codziennie, dzięki temu nie przesusza włosów.

W odpowiedzi na Wasze liczne wiadomości obiecałam Wam post o pielęgnacji włosów. Zdradzę Wam siedem moich trików i rytuałów. Po pierwsze codzienna pielęgnacja. Myję włosy maksymalnie dwa razy w tygodniu. Częste mycie włosów osłabia je, przetłuszcza i niszczy. Co ważne! Zawsze dokładnie rozczesuję włosy, aby nie szarpać ich podczas mycia - zaczęła.

Kolejnym trikiem jest nietrzymanie włosów za długo w turbanie. Joanna pozwala w naturalny sposób wyschnąć włosom i jeżeli nie musi, nie używa suszarki. Przyznała, że nigdy nie kładzie się spać z mokrą głową, co może doprowadzić do zapalenia skóry.

Nie chodzę zbyt długo w turbanie. Wysuszam włosy ręcznikiem, rozczesuję je i pozwalam, żeby naturalnie wyschły (nie używam suszarki). Mokre włosy w ręczniku duszą się. Absolutnie nigdy nie kładę się spać z mokrą głową. Znajomy trycholog opowiadał mi, że można nabawić się przez to zapalania skóry, łupieżu i innych nieprzyjemnych problemów - napisała Joanna.

Joanna Przetakiewicz jest wielką fanką profesjonalnych zabiegów, które wspomagają jej pielęgnację. Zdecydowała się na osocze bogatopłytkowe, które zagęściło i zregenerowało jej włosy. Oprócz tego regularnie poddaje się mezoterapii skóry głowy, która przyśpiesza porost włosów.

Po drugie profesjonalne zabiegi. Trzy lata temu zrobiłam sobie osocze bogatopłytkowe. Stosuje się to przy wypadaniu włosów. Ja nie miałam takiego problemu, ale dzięki temu zabiegowi włosy bardzo mi się zagęściły i zregenerowały. Efekty rewelacyjne. Na pewno powtórzę. Mezoterapia głowy. To zabieg dla wytrwałych, ale warty wszystkiego. Poczytajcie sobie o nim. Uwaga! Wykonujcie go tylko w zaufanych gabinetach - czytamy.

Joanna najczęściej stylizuje swoje włosy w ten sposób, by miały dużą obojętność, a przy tym wyglądały lekko. Oprócz świadomej pielęgnacji stawia na dobrej jakości kosmetyki, które przeznaczone są do jej rodzaju włosów. Od lat używa szamponu do blondu, który opóźnia wypłukiwanie koloru, głęboko nawilżających masek i wcierek do skóry głowy.

Po trzecie: świetne kosmetyki. U mnie sprawdzają się trzy: Szampony do blondu (kolor nie wypłukuje się tak szybko). Maski od @kerastase_polska, której używam od lat. Ampułki do wcierania. Nie ma znaczenia, jakiej firmy, ważne co mają w środku. Wszystkie, które miałam, dawały świetne efekty - napisała na zakończenie.

Zamierzacie przetestować których z patentów Joanny w pielęgnacji włosów?