17 czerwca w Warszawie w Kinie Atalntic odbyła się premiera nowej produkcji Dawida Nickela "Ostatni Komers". Na imprezę wpadło wiele znanych twarzy. Na ściance pozowały także nastoletnie polskie gwiazdy. Ktoś zachwyca? Niekoniecznie, ale humory dopisują.

"Ostatni Komers". Anna Powierza w bardzo nietrafionej stylizacji. Show kradnie jednak fryzura Wędzikowskiej. Dziwaczna

Anna Powierza była jedną z największych gwiazd czwartkowej premiery, przynajmniej tak można wnioskować po liczbie zdjęć, do jakich pozowała. Serialowa Czesia z "Klanu" brylowała na na branżowym evencie w granatowej sukience, która, nie możemy oprzeć się wrażeniu, była za duża. Aktorka wyglądała w niej jak w "worku", którego nie uratowały nawet w miarę stylowe i klasyczne szpilki w kolorze jasnego beżu. Uwagę zwraca również fryzura aktorki, która jest daleka od tych perfekcyjnych, jakie na ściance prezentują koleżanki Powierzy po fachu. Kto wie, może Anna chciała, by efekt był właśnie taki jak na załączonym poniżej obrazku?

Anna Powierza KAPiF

Sporo uwagi skradła także Malwina Wędzikowska, a właściwie jej fryzura. Stylistka "Tańca z Gwiazdami" lubi bawić się modą, choć zdarza się, że jej to nie wychodzi. Na czwartkową premierę wpadła w bardzo zadziornym "looku" wystylizowana na zbuntowaną nastolatkę. Do kwiecistej spódnicy dopasowała kozaki z klamrą i ciemny gorset, który podkreślił jej dekolt. Na szczególną uwagę zasługuje wspomniana już fryzura. W tej grzywce nie wygląda tak dobrze, jak w klasycznym uczesaniu włosów, jaki miała do tej pory.

Malwina Wędzikowska KAPiF

Kto jeszcze pozował na ściance? Sporo gwiazd młodego pokolenia i Nathalia z "Hotelu Paradise".

