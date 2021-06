Angelina Jolie jest jedną z bardziej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood i chętnie zdobi się atramentowymi wzorami. Każdy z nich niesie ze sobą jakiś ważny przekaz, ostatni zaś powinien szczególnie uważnie oglądać Brad Pitt, bo to informacja specjalnie dla niego.

Angelina Jolie pisze do Brada Pitta: Prawda w końcu wyjdzie na jaw

Najnowszy tatuaż został zauważony przez portal Page Six na prawym przedramieniu gwiazdy. Jest to sentencja Galileusza, która brzmi "Eppur si muove", co oznacza „A jednak się porusza". Cytat pochodzi z 1633 roku, kiedy to Galileusz stanął przed sądem inkwizycji. Musiał wtedy odwołać swoje twierdzenie, że Ziemia krąży wokół Słońca. Jednak to krótkie zdanie "Eppur si muove" miało oznaczać, że astronom nie zgadza się z wyrokiem inkwizycji, a prawda w końcu wyjdzie na jaw.

Media spekulują, że taki sam przekaz skierowany do Brada Pitta ma tatuaż Angeliny. Prawda w końcu wyjdzie na jaw - ma odnosić się do sądowej batalii Brada i Angeliny.

Angelina Jolie ma na skórze kilkanaście tatuaży. Chętnie eksponuje je na czerwonym dywanie. Każdy z nich oznacza dla aktorki coś ważnego. Na ramieniu ma wytatuowane współrzędne geograficzne miejsc, gdzie narodziły się jej dzieci.

Na plecach Angeliny widnieje sentencja w języku khmerskim, która ma chronić ją i jej syna Maddoxa adoptowanego w Kambodży. Pośrodku i po lewej stronie pleców aktorka wykonała geometryczne wzory i zwierzęce symbole. Miały one połączyć Angelinę i Brada jako męża i żonę. Starożytne symbole i fragmenty mantry mają prowadzić i ochraniać aktorkę. Podejrzewa się, że fragment tatuażu to hołd w stronę tysięcy ludzi, którzy stracili życie podczas rządów Czerwonych Khmerów.

Angelina Jolie spytana kiedyś o swoje tatuaże odpowiedziała:

Nie sądzę, że to nienormalne, że ktoś, kto spędza życie w innych skórach. Chce by jego własna, naznaczona była rzeczami, które są dla niego ważne.

