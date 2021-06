Marcin Prokop uwielbia żartować nie tylko na wizji, ale również w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio opublikował zdjęcie żony Marii i napisał, że "nie ma nóg i składa się głównie z włosów". Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy skomentował głośny wpis Agnieszki Kaczorowskiej. Fani doceniają jego poczucie humoru, więc również i teraz znalazł sobie nocy cel, z którego może sobie zażartować. Padło na kolegę z branży.

Marcin Prokop zażartował z Tomasza Kammela. "Na zdjęciu jest podobno radziecki kosmonauta". Jest i reakcja

Prowadzący "Dzień dobry TVN" opublikował archiwalne zdjęcie, na którym znajduje się Siergiej Krikalow - rosyjski kosmonauta, który przez lata był rekordzistą, jeśli chodzi o łączny czas spędzony w przestrzeni kosmicznej. Prokop porównał go do Tomasza Kammela. Wszystko przez to, ile dziennikarz stacji TVP spędza czasu w swojej domowej siłowni.

Na zdjęciu podobno jest Siergiej Krikalow, radziecki kosmonauta, który przebywał na orbicie tak długo, że kiedy wrócił, nie było już Związku Radzieckiego. ale mnie się wydaje, że to jednak Tomasz Kammel na swojej domowej siłowni.

Żart przyjął się bardzo dobrze, a niektórzy widzieli na zdjęciu zupełnie inne osoby.

Ja myślę, że to jednak jest Piotr Kraśko.

Jak dla mnie to Lewandowski Robert.

Kammel nie skomentował postu Prokopa, jednak udostępnił go na swoim InstaStories.

Zobaczcie, co odkrył mój ulubiony konkurent - napisał.

Tomasz Kammel instagram/tomaszkammel/

Kammel rzeczywiście jest podobny do kosmonauty? A może to Robert Lewandowski siedzi w czerwonych skarpetkach?