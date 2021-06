Times Square w Nowym Jorku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie, w którym zawsze tętni życie - codziennie odwiedza go od 300 tys. do pół miliona osób. Plac na Manhattanie uchodzi za najdroższą przestrzeń reklamową na świecie - miesięczna opłata miejsca kosztuje od 1,5 mln do 4 mln dolarów. Ulokować tam swoją markę lub produkt to marzenie każdego, kto chce zyskać rozgłos i rozpoznawalność. Dzięki Spotify, dla Moniki Brodki i Ewy Farnej już się spełniło.

Monika Brodka i Ewa Farna na Times Square w Nowym Jorku. Ogromny sukces zdolnych Polek

Ewa Farna i Monika Brodka zamieściły na Instagramie zdjęcia nowojorskiego wieżowca w Times Square z gigantyczną reklamą, na której widnieją ich twarze. Artystki nie ukrywał swojej ekscytacji, pod fotografią Brodki czytamy:

Patrzę na przechodniów z legendarnego Time Square… Serio, trochę nie mogę uwierzyć. Dziękuję, Spotify.

Ewa Farna z humorem napisała zaś:

Time Square, New York City, right now! Aaa! Ciało - wreszcie nie chcieli go zmniejszać... W takich wypadkach lubię jak jest grubo.

Jak się okazuje, kampania reklamowa jest częścią projektu Spotify o nazwie EQUAL (ang. równe), w ramach którego promowane są wybrane artystki z całego świata. Serwis streamingowy wybrał lokalne artystki z ponad 50 krajów, które mają w ramach programu otrzymać wsparcie dotyczące marketingu i playlist przez następny rok. Z Polski oprócz Ewy Farnej i Brodki wytypowano 21-letnią Aleksandrę Wielgomas, występującą pod pseudonimem Luna.

Pod koniec maja światło dzienne ujrzał nowy album Brodki - "Brut". Ewa Farna szykuje się zaś do wydania płyty "Umami", którą promuje głośny singiel "Ciało".