W październiku minie siedem lat od śmierci Anny Przybylskiej, a pamięć o niej wciąż nie gaśnie. Niedawno nawet powstał mural upamiętniający aktorkę, który był szeroko komentowany za sprawą dość niekorzystnego wykonania. W mediach jest również głośno o rodzinie aktorki, zwłaszcza o jej córce, Oliwii, a także partnerze, Jarosławie Bieniuku. Były piłkarz nigdy nie krył, że w domu jest pełno pamiątek po zmarłej matce jego dzieci. Można się o tym przekonać, oglądając jego najnowszą relację na Instagramie.

Jarosław Bieniuk ogląda z Kazikiem mecz. W tle widać zdjęcia Anny Przybylskiej

Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej związał się z Martyną Gliwińską. Para doczekała się syna. Kazikiem na co dzień opiekuje się matka, ale był piłkarz bierze czynny udział w wychowaniu chłopca i też poświęca mu sporo czasu. Już chce w nim zaszczepić miłość do piłki nożnej?

Bieniuk co jakiś czas relacjonuje, co dzieje się w jego życiu. Tym razem postanowił uwiecznić, jak ze swoim najmłodszym dzieckiem ogląda mecz. Co ciekawe, to pierwsze mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które ma okazję oglądać mały Kazik. W relacji zamieszczonej przez Jarosława można zauważyć, że wraz z synem siedzą na kanapie na przeciwko telewizora. Tuż pod nim, na komodzie, są rozstawione zdjęcia, na których jest Anna Przybylska z dziećmi.

Jarosław Bieniuk z trójką swoich dzieci na co dzień mieszka w Gdyni. Ich dom położony jest nad samym Bałtykiem, a gospodarz często chwali się widokiem, jaki ma za oknem lub z podwórka. Jak wygląda reszta pomieszczeń ich domu? Możecie zobaczyć TUTAJ.

