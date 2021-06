Zofia Zborowska już niebawem zostanie mamą. Na Instagramie stale relacjonuje, jak czuje się w zaawansowanej ciąży. Tym razem podzieliła się z fanami szczegółami ostatniej wizyty u ginekologa. Nawiązała do obecnej wagi i nie kryła zadowolenia.

Zofia Zborowska była u ginekologa i przeżyła szok. "Schudłam!". Jej siostra: Nie przytrafiło mi się to

Aktorka nagrała krótki filmik, w którym śpiewa do piosenki "We are the champions" zespołu Queen. Na jej twarzy można zaobserwować słynny wąsik Freddiego Mercurego. Co tak ucieszyło gwiazdę? Okazuje się, że ostatnia wizyta u ginekologa. Zofia Zborowska wróciła po niej do domu w radosnym nastroju.

Ja, kiedy wracam z comiesięcznej wizyty u mojej pani doktor prowadzącej i okazuje się, że przez caluteńki ostatni miesiąc nie przytyłam. Ba, schudłam 800 gramów! A umówmy się... apetyt dopisuje. Matko jedyna, ale się jaram! Aż zjadłam loda - napisała w poście.

Pod wpisem pojawiło się z tej okazji wiele gratulacji. Olga Frycz napisała, że jest z niej dumna. Z kolei siostra aktorki, Hanna Zborowska-Neves,przyznała, że sama nie miała tyle szczęścia, kiedy była w ciąży.

Nigdy mi się to nie przytrafiło w ciąży. Pierwszy trymestr z pierwszym dzieckiem plus siedem kg. Potem kolejne dwa trymestry i kolejne siedem - napisała siostra Zofii Zborowskiej.

Również fanki chętnie podzieliły się historiami ze swojego życia.

Nie wiem, jak to zrobiłaś - padały komentarze.

Zofia Zborowska przechodzi przez ostatni trymestr ciąży. O powiększeniu rodziny poinformowała fanów w marcu. Od tamtej pory w mediach społecznościowych dzieli się szczegółami błogosławionego stanu. Poród coraz bliżej.