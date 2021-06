Kanye West zainicjował spotkanie z Iriną Shayk. Napisał do niej, a ona? Jej reakcja mówi wszystko

Kiedy Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy i zdecydowała się zakończyć związek z Kanye Westem, raper nie pozostał jej dłużny. Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość o jego nowym romansie z Iriną Shayk, co dla wielu było sporym zaskoczeniem. Teraz z kolei na jaw wyszło, jak Rosjanka zareagowała, gdy otrzymała od niego pierwszą wiadomość.

Kanye West zainicjował spotkanie z Iriną Shayk. Jej reakcja mówi wszystko

Irina i Kayne znają się od dawna. Oboje są bardzo aktywni w świecie mody. West kilka lat temu z ogromną pewnością siebie wkroczył do tego środowiska świata jako twórca autorskiej linii, a buty sygnowane jego nazwiskiem stały się hitem na całym świecie. Shayk jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek, która szła w pokazach najlepszych domów mody. Co więcej, para miała już okazję razem pracować. Kilka lat temu Irina wystąpiła w teledysku Westa do utworu "Power".

Jak się okazuje, po oficjalnym ogłoszeniu rozwodu z Kim Kardashian, West postanowił ruszyć dalej. Zachodnie portale donoszą, że raper wysłał do Iriny wiadomość i zainicjował randkę.

Irina była zachwycona, gdy Kanye skontaktował się z nią, prosząc o spotkanie. Jest podekscytowana, była gotowa ruszyć dalej i znaleźć sobie kogoś - twierdzi informator HollywoodLife.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno, w dniu urodzin Westa, para została przyłapana podczas romantycznego spaceru na terenie luksusowego hotelu Villa La Coste we francuskiej Prowansji.

Wygląda na to, że oboje są gotowi zacząć wszystko od nowa. Irina ma za sobą związek z aktorem Bradleyem Cooperem, natomiast Kanye wkrótce przypieczętuje rozwód z Kim Kardashian.