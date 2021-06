Brad Pitt ma nową dziewczynę? To znana wokalistka ze Szwecji. Nagrała utwór do "Zmierzchu"

Jak podaje portal Lainey Gossip, Brad Pitt ma nową dziewczynę. Aktor ma spotykać się ze szwedzką wokalistką zamieszkałą w Los Angeles - Lykke Li.

Brad Pitt ma nową dziewczynę? To znana szwedzka wokalistka. Nagrała utwór do "Zmierzchu"

Donos podał tajemniczy informator, który napisał na Instagramie wiadomość do konta DeuxMoi = anonimowo zajmującego się plotkami ze świata show-biznesu. Treść był następująca:

Słyszałem w szwedzkim podcaście, że Brad Pitt spotyka się ze szwedzką wokalistką Lykke Li, która mieszka w Los Angeles.

Trzeba przyznać, że to dosyć zaskakujące połączenie - Lykke Li jest artystką, która raczej stroni od show-biznesu. Obydwoje mieszkają jednak w tym samym mieście, więc kto wie, może faktycznie połączyło ich uczucie? Wcześniej Brad Pitt łączony był m.in. z aktorką Alią Shawkat.

Kim jest Lykke Li?

Lykke Li jest 35-letnia wokalistką ze Szwecji. Artystka dała się poznać szerszej publiczności w 2008 roku za sprawa płyty "Youth Novels", z której pochodzi m.in. utwór "Little BIt" - wielokrotnie wykorzystywany w reklamach. Jej największym przebojem jest jednak "I Follow Rivers" z 2011 roku, który zdobył ogromną popularność za sprawą wersji remiksowej. Gwiazda jest także autorką przeboju do "Zmierzchu" - "Possibility". Ostatnia płyta Lykke, "So Sad, So Sexy", pochodzi z 2018 roku. Prywatnie wychowuje 5-letniego syna Diona, którego ojcem jest jej były partner - muzyk Jeff Bhasker.

Przypominamy, że Brad Pitt toczy obecnie batalię w sądzie z Angeliną Jolie o przyznanie praw do opieki nad dziećmi. Póki co, sąd zadecydował, że mają być one podzielone po równo. Decyzja sądu miała rozwścieczyć gwiazdę "Czarownicy", która już zapowiedziała, że będzie odwoływała się do niej odwoływać.