Są tacy aktorzy, którzy tworzą niezapomniane role, ale mało kto interesuje się ich życiem zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Do tej grupy śmiało można zaliczyć Robbiego Coltrane'a, który wcielił się w postać Hagrida w serii o Harrym Potterze. Jak się okazuje, komik zdobył wiele prestiżowych nagród i pojawił się w kasowych produkcjach.

Robbie Coltrane - kariera

Aktor urodził się 30 marca 1950 w Rutherglen, w Szkocji, jako Anthony Robert Macmillan. Ukończył Glasgow School of Art i uniwersytet w Edynburgu. Na początku swojej kariery aktorskiej przyjął pseudonim artystyczny Coltrane - był to hołd dla saksofonisty jazzowego Johna Coltrane'a. Na ekrany trafił w 1981 roku, wcześniej pracował jako komik w różnych klubach. Dzięki stworzeniu oryginalnej postaci w serialu BBC "A Kick Up the Eighties" został uznany za utalentowanego komedianta i komika. To pociągnęło za sobą konsekwencje oraz propozycje nowych ról.

Jego lista jest naprawdę pokaźna, a do najważniejszych tytułów - oprócz w przygodach Harry'ego Pottera - należy np. "Obrona królestwa" (1985), "Absolutni debiutanci" (1986), "Mona Lisa" (1986) oraz "Zjeść bogatych" (1988). Zagrał Valentina Zukovsky’ego w filmach o Jamesie Bondzie "GoldenEye" (1995) i "Świat to za mało" (1999). Pojawił się także w serialu "Dr Fitz". Za kreację psychologa sądowego otrzymał trzy nagrody BAFTA.

Jednak jak wspomnieliśmy, największą popularność zyskał dzięki roli Hagrida - ogromnego gajowego, który według wizji autorki powieści, J.K. Rowling, był prawie dwa razy większym mężczyzną niż zwykli ludzie oraz pięć razy szerszym. Coltrane ma 185 cm, mimo to dzięki różnym technikom reżysera, udało się stworzyć wrażenie, że faktycznie jest imponujących rozmiarów. Niektóre źródła podają, że w scenach, w których ciężko było tak zagrać kamerą, żeby "podnieść wzrost aktora", pojawiał się zastępca Coltrane'a - był on nieco większy od niego.

Oprócz działalności aktorskiej, zajmuje się także pisaniem scenariuszy, reżyserią i produkcją. Pojawiał się także w wielu programach telewizyjnych. Wszystko, co osiągnął, sprawiło, że znalazł się na 11. miejscu w rankingu 50 największych gwiazd telewizji ITV. Oprócz tego pojawił się na szóstej pozycji w plebiscycie Wielkiej Brytanii na "najsłynniejszego Szkota".

Robbie Coltrane - życie prywatne

O jego życiu prywatnym wiemy nie za wiele. W 1999 roku poślubił Rhonę Gemmell, z którą rozwiódł się kilka lat później (rozstali się w 2003 roku). Doczekali się dwójki dzieci.