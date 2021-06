Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są parą już od prawie czterech lat. Media często donoszą o tym, że para chce zalegalizować swój związek. Jednak do tej pory nie doszło do ślubu. Okazuje się jednak, że to może się lada chwila zmienić.

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski staną na ślubnym kobiercu?

Adrianna Kalska i Mikołaj Roznerski rzadko komentują medialne doniesienia dotyczące ich związku. Zakochani regularnie publikują wspólne zdjęcia w sieci. Jednak bardzo dbają o swoją prywatność.

Kiedy w 2019 roku media informowały, że Mikołaj Roznerski oświadczył się Adrianie, para nie skomentowała tych doniesień. Trudno dowiedzieć się o ich zamiarach i planach dotyczących małżeństwa. Jednak znajomy pary, do którego dotarł magazyn "Świat i ludzie", zdradził, że aktorzy przygotowują się do zaślubin.

Ada i Mikołaj wrócili do rozmów o ślubnych planach. Ale nie zamierzają podejmować żadnych kroków pod presją oczekiwań innych. Ich ślub z pewnością będzie kameralny, dla rodziny i przyjaciół - zdradził przyjaciel pary.

Roznerski ze Złotą Telekamerą. Podziękował swojej ukochanej i wyznał jej miłość

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski kilka lat temu poznali się na planie serialu "M jak miłość". Nie spodziewali się wówczas, że połączy ich coś więcej niż wspólna praca. Tymczasem już od ponad czterech lat para tworzy bardzo udany związek. Nadal wspólnie grają w serialach i na deskach teatru. Co więcej, w "M jak Miłość" stanęli już na ślubnym kobiercu. Czy również w życiu prywatnym para zamierza zalegalizować swój związek?