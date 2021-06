W ostatnim czasie wyjątkowo głośno jest o Jennifer Lopez. Wszystko przez to, że po rozstaniu z narzeczonym Aleksem Rodriguezem wróciła do swojego byłego narzeczonego. Z Benem Affleckiem związana była prawie 20 lat temu. Teraz dali sobie ponownie szansę, a ich relacja nabiera rozpędu. Teraz do mediów trafiły zdjęcia, na których oprócz nich znalazła się także córka piosenkarki. Możemy zobaczyć, że Emme przechodzi okres buntu.

Córka Jennifer Lopez zmieniła fryzurę

Emme w tym roku skończyła 13 lat. Jej ojcem jest były mąż Jennifer Lopez, Marc Anthony. Ma brata bliźniaka Maximiliana. Nastolatka weszła w okres buntu i poszukuje własnego stylu, o czym świadczą najnowsze zdjęcia. Razem z mamą i jej partnerem wybrali się na rodzinne spotkanie, prawdopodobnie były to urodziny siostry J.Lo.

Emme miała na sobie kamizelkę, białą koszulę oraz dżinsy, do tego dobrała ciężkie buty. Jednak to, co przykuwa największą uwagę, to jej fryzura. Dziewczyna skróciła włosy, teraz sięgają jej za ucho. Poeksperymentowała także z kolorem i zdecydowała się na niebieski odcień.

J.Lo już wcześniej pochwaliła się zmianą wizerunku córki. Zrobiła to w lutym, kiedy świętowali wspólnie urodziny bliźniaków. Wtedy nie widzieliśmy fryzury w całości, gdyż nastolatka miała związane włosy. Jednak te kilka miesięcy temu nie szalała jeszcze z odcieniem, zostawiła swój naturalny kolor. Teraz najwidoczniej przyszedł moment na kolejną zmianę. Ale po minie Emmy możemy spekulować, że bardzo dobrze czuje się w nowym wydaniu.

Jak oceniacie taką przemianę?