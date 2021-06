Chociaż pogłoski o tym, że Kylie Jenner i Travis Scott wrócili do siebie, krążyły w mediach od zeszłego roku, para dopiero teraz zdecydowała się na nowo zadeklarować swój związek, pojawiając się wraz z córką Stormi na 72. charytatywnej gali Parsons Benefit w Nowym Jorku.

REKLAMA

Kylie Jenner zaliczyła wpadkę. Kuse bikini okazało się ewidentnie za małe

Zobacz wideo Kylie Jenner skorzystała z kontrowersyjnej metody wychowawczej The Patience Challenge. Chciała nauczyć dwulatkę cierpliwości

Kylie Jenner i Travis Scott wrócili do siebie. Raper wyznał ukochanej miłość podczas gali

Obecność Travisa Scotta na gali była nieprzypadkowa, bowiem raper został uhonorowany wraz z garstką kreatywnych twórców za "wkład w modę, projektowanie, przedsiębiorczość, sztukę oraz sprawiedliwość społeczną". Wiązało się to z wygłoszeniem przemówienia, podczas którego - jak podaje portal People.com - zwrócił się on do Kylie Jenner mówiąc:

Stormi, kocham cię, i żonko, kocham cię

Idealna cera gwiazd to złudzenie. Ariana Grande ma wypryski, Kylie Jenner przebarwienia

Portal donosi również, że Kylie i Travis pozowali razem na czerwonym dywanie, przytulając się do siebie i nie odstępując na krok. Towarzyszyła im też ich córka Stormi, która pozowała na ściance wraz ze sławnymi rodzicami.

Po zakończeniu gali Kylie Jenner opublikowała także w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Travisem Scottem zatytułowane "24 godziny w Nowym Jorku". Kylie postawiła na stylizację w odcieniu butelkowej zieleni, natomiast jej ukochany wystąpił w czarnym, dwurzędowym garniturze. W kolejnym poście milionerka zamieściła również zdjęcie z samolotu, na którym można z bliska zobaczyć kreację, którą miała na sobie podczas gali.

ZOBACZ TEŻ: "Z kamerą u Kardashianów" to fenomen telewizji. Zdrady, kłótnie, narodziny gwiazd, a do tego mnóstwo dram. Te momenty tworzyły popkulturę