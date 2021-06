Ostatnimi czasy coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu decyduje się na to, by pokazywać w mediach społecznościowych realia swojego codziennego życia. Do zwolenniczek tego podejścia należą między innymi Zofia Zborowska czy Monika Mrozowska. Ujęcia "z życia wzięte" pojawiają się nawet na profilach tych celebrytów, po których kompletnie byśmy się tego nie spodziewali. Tym razem padło na Natalię Siwiec, która podzieliła się z internautami kilkoma fotografiami. Trzy z nich były typowo "instagramowe", a jedna ukazywała rzeczywistość, którą zna chyba każdy z nas.

REKLAMA

Natalia Siwiec pokazała zdjęcia córki. Internauta chciał jej dogryźć. Odpowiedziała

Natalia Siwiec pokazała dwie fotografie. "Instagram i prawdziwe życie"

W najnowszym poście Natalia Siwiec zamieściła artystyczne zdjęcia, do których zapozowała nad basenem podczas egzotycznych wakacji oraz jedną fotografię, na której zaprezentowała się siedząc przy stoliku z twarzą skrytą w dłoni. Wszystkie zdjęcia zatytułowała żartobliwie:

Instagram vs prawdziwe życie - napisała na Instagramie.

Doceniacie jej poczucie humoru?

Natalia Siwiec zdradziła przepis na swoją figurę. "Czasem ugryzę kebaba"

Przypomnijmy, że kilka dni temu na Instagramie rozgorzała dyskusja zapoczątkowana przed Agnieszkę Kaczorowską dotycząca "mody na brzydotę". Post aktorki podzielił internautów, którzy zaczęli dywagować na temat ukazywania realiów życia codziennego w mediach społecznościowych. Odniosło się do niego również wielu celebrytów między innymi Martyna Wojciechowska, Matylda Damięcka czy Marcin Prokop.

ZOBACZ TEŻ: Natalia Siwiec po niecałym roku pozbyła się doczepianych włosów. Ale objętość! Fanki podziwiają: Marzenie