Joanna Liszowska podczas publicznych wystąpień zawsze prezentuje się w perfekcyjnie wykonanym, często mocnym makijażu, ułożonych włosach i dopasowanych stylizacjach, a na co dzień preferuje jednak naturalny look. W takim wydaniu najczęściej możemy oglądać ją na jej instagramowym profilu, gdzie bez najmniejszego zawahania publikuje zdjęcia bez grama kosmetyków na twarzy.

Joanna Liszowska na próbie do spektaklu "Siedem sekund wieczności"

Jako aktorka filmowa i teatralna, Joanna Liszowska musi jednak wykazywać się elastycznością, by jak najlepiej odtworzyć odgrywaną przez siebie rolę. W najnowszym spektaklu "Siedem sekund wieczności", który swoją premierę będzie miał 17 czerwca na deskach teatru Polonia, wcieli się w postać Hedy Lamarr, jednej z najbardziej kontrowersyjnych kobiet w historii kina. Ze zdjęć wykonanych podczas próby do występu wynika, że Joanna Liszowska zaprezentuje się widowni w swoim jak najbardziej naturalnym wydaniu, z minimalną ilością makijażu oraz bez sztucznych rzęs. Te natomiast towarzyszą jej najczęściej podczas wizyt na ściankach, gdy aktorka decyduje się na mocny make up.

Naturalne wydanie bez wątpienia pasuje aktorce i sprawia, że wygląda ona zdecydowanie promienniej niż w pełnym, dość mocnym makijażu, na który decyduje się podczas show-biznesowych imprez. Jak wiadomo, makijaż czasem zamiast podkreślać czyjąś urodę, przynosi wręcz odwrotny skutek.

