Kuba Wojewódzki przez lata działalności w show-biznesie ma na swoim koncie konflikty z całą rzeszą gwiazd. Teraz do tego grona można zaliczyć Alicję Bachledę-Curuś. Dziennikarz na łamach "Polityki" zadrwił z aktorki. W niewybrednych słowach skomentował również jej związek z Colinem Farrellem.

Kuba Wojewódzki szydzi z Alicji Bachledy-Curuś

Kuba Wojewódzki oprócz swojego programu w TVN, tworzy felietony dla "Polityki". Postanowił wbić szpilkę Alicji Bachledzie-Curuś. Jak widać, nie umknęło jego uwadze niedawne wyznanie Emmy Forrest - byłej partnerki Colina Farrella, która opisała w swojej autobiografii "Twój głos w mojej głowie", że polska aktorka przyczyniła się do rozpadu jej związku. Podobno Alicja Bachleda-Curuś na jej oczach zaczęła podrywać irlandzkiego aktora, który nie opierał się tym zalotom. Miała powiedzieć, że "chce bliżej poznać" Colina Farrella, który zapewnił ją, że jest wolny. Dziennikarz odniósł się do słów Emmy Forrest.

Polka miała bezceremonialnie złożyć aktorowi niemoralną propozycję. To by się zgadzało z dalszym przebiegiem jej kariery. Kilka lat później została nominowana do nagród Węży w kategorii najbardziej żenującej sceny - napisał Wojewódzki.

Przywołał również nominację aktorki sprzed lat do (antynagród) Węży, które są przyznawane od 2012 roku. Alicja Bachleda-Curuś została nominowana w dwóch kategoriach - najgorsza aktorka i najbardziej żenująca scena, za rolę w filmie "Bitwa pod Wiedniem", w której obnażyła biust.

Alicja Bachleda-Curuś nigdy nie odniosła się do kontrowersji związanych z poznaniem aktora. Dziwi jednak fakt, że to Kuba Wojewódzki próbuje wejść w rolę moralizatora. Nie jest tajemnicą, że dziennikarz uchodzi za literackiego Piotrusia Pana.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell - historia związku

Aktorzy mieli lepiej poznać się na planie filmu "Ondine". W listopadzie 2008 Alicja Bachleda-Curuś potwierdziła, że związała się z irlandzkim aktorem. Rok później na świecie pojawił się ich syn, którego nazwali Henry Tadeusz Farrell. Aktor kilka razy zawitał do Polski i podobno miał świetne relacje z rodzicami byłej partnerki. Planowali góralski ślub, jednak nie doszedł on do skutku. Dwa lata po narodzinach syna ich związek się rozpadł.