Bogusław Linda w młodości miał romans z koleżanką po fachu. Ukochana złamała mu serce

Bogusław Linda pracując na planie serialu "Crimen", poznał Katarzynę Chrzanowską. Połączyło ich wielkie uczucie i wydawało się, że stworzą udany związek. Ona miała jednak inne plany na przyszłość. Chciała się rozwijać i postanowiła przeprowadzić się do Paryża. Związek na odległość w ich przypadku nie trwał długo, a aktor skończył ze złamanym sercem.

Bogusław Linda miał romans z Katarzyną Chrzanowską

Bogusław Linda w młodości nie narzekał na brak zainteresowania ze strony kobiet. Aktor uchodzi za skrytą osobę i niechętnie udziela wywiadów czy komentuje swoje życie prywatne, które bardzo intryguje jego fanów. Gdy okazało się, że spotykał się z Katarzyną Chrzanowską, ich związek budził spore zainteresowanie. Występując w serialu "Crimen" musieli zmierzyć się ze scenami zbliżeń, które tylko dodały pikanterii. Sielanka nie trwała długo. Katarzyna w pogoni za karierą przeprowadziła się do Paryża, gdzie dostała się do Konserwatorium Teatralnego. Bogusław długo się nie zastanawiając, wyruszył w ślad za partnerką. Na miejscu okazało się jednak, że aktorka na nowo ułożyła sobie życie, co złamało mu serce.

Katarzyna związała się z Piotrem Niemkiewiczem, który prowadził własną firmę konserwatorską. Pobrali się, a owocem ich związku są bliźniaczki - Stefania i Celina. Bogusław chciał wyleczyć złamane serce i na swojej drodze poznał pielęgniarkę. Zakochał się w niej. Z tego związku ma synów bliźniaków - Mikołaja i Michała.

Katarzyna Chrzanowska na rodzinnych wakacjach przeżyła prawdziwy dramat - mąż w 2002 roku utonął na jej oczach, w trakcie nurkowania podczas wakacji na Krecie. Aktorka przeprowadziła się do Hiszpanii i przyznała w wywiadzie, że śmierć ukochanego zmieniła jej życie.

Z kolei związek Bogusława Lindy rozpadł się. Aktor z czasem związał się z Lidią Popiel, którą poznał na planie filmu "Kroll". Doczekali się córki Aleksandry.

Mimo że początki związku Bogusława i Katarzyny zapowiadały się obiecująco, rozdzieliło ich życie. Nie wiadomo, czy utrzymują kontakt.

