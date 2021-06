North West jest pierwszą córką Kim Kardashian i Kanye Westa. W programie "Z kamerą u Kardashianów" mogliśmy śledzić historię ciąży celebrytki, poród i pierwsze chwile dziewczynki na świecie. Z biegiem lat w uwielbianym przez widzów na całym świecie show, North zaczęła pojawiać się coraz częściej. Podobnie zresztą było na Snapchacie i Instagramie Kim. Dziewczynka zyskała całe grono fanów i dzisiaj jest już prawdziwą gwiazdą. Córka Kim i Kanye ma zaledwie osiem lat, jednak na niektórych fotografiach wygląda bardzo dojrzale.

Zobacz wideo North próbowała konturowania twarzy

North West skończyła osiem lat. Mleczaki, przedłużone paznokcie i buty na obcasie. Tak wygląda na co dzień

15 czerwca North West skończyła osiem lat. Z tej okazji dumna Kim, jej siostry Kourtney i Khloe oraz babcia Kris opublikowały wiele zdjęć solenizantki. Mogliśmy zobaczyć kadry sprzed lat, ale również te bardziej aktualne. Z każdym rokiem North staje się coraz bardziej podobna do swoich rodziców. Można to zobaczyć na poniższych fotkach.

Wszystkiego najlepszego dla naszej pięknej Northie!!! Jesteś naprawdę takim promieniem słońca i rozświetlasz każdy pokój swoim niesamowitym uśmiechem i ogromnym sercem. Jesteś taka zabawna, utalentowana, mądra i taka kreatywna! Jesteś niesamowitą córką, siostrą, wnuczką i przyjaciółką. Uwielbiam patrzeć, jak rośniesz i każdego dnia jestem z ciebie bardzo dumna. Bardzo cię kocham!!! - napisała Kris Kardashian.

To, co zwróciło naszą uwagę to długie paznokcie dziewczynki. Wyglądają, jakby zostały przedłużone, za to na innej fotografii ma wykonany pełen manicure. Kim Kardashian opublikowała również zdjęcie, na którym ośmiolatka pozuje na butach na obcasie.

Myślicie, że ośmioletnia North już sama komponuje swoje stylizacje?