Meghan Markle i książę Harry przedstawili już Lilibet Dianę królowej Elżbiecie zdalnie, a pozostali członkowie rodziny królewskiej dziewczynkę widzieli na zdjęciach. Wszyscy jednak czekają, aż uda się całej rodzinie zamieszkałej obecnie w USA przylecieć do Wielkiej Brytanii osobiście. To przed księżną Kate królowa postawiła wyjątkowo trudne zadanie - pogodzenie skłóconych braci.

Księżna Kate załagodzi konflikt pomiędzy Meghan Markle i księciem Harrym a rodziną królewską?

Od kiedy Harry wraz z żoną powitali na świecie córkę, ich relacje z księżną Kate znacznie się poprawiły. Mówi się, że żona księcia Williama dostała specjalną misję od królowej Elżbiety. Ma pomóc w pojednaniu rodziny królewskiej z Meghan i Harrym. Nie jest tajemnicą, że Harry wcześniej był bardzo blisko z żoną brata - być może bliżej nawet, niż z samym Williamem.

Ekspertka i autorka książek o rodzinie królewskiej, Katie Nicholl, jest zdania, że jeżeli Kate nie uda się pogodzić braci, to mała Lilibet Diana zaprowadzi spokój w skonfliktowanej rodzinie. W rozmowie z ET wyznała, że rodzina królewska ma nadzieję, że właśnie Lilibet ich zjednoczy:

Ten rodzinny podział trwa już od dłuższego czasu, grubo ponad rok. Minęło wiele miesięcy, odkąd książę Karol, królowa Elżbieta i pozostali royalsi widzieli Archiego. Wiadomo, że były naprawdę dość poważne problemy między Harrym a Williamem, konflikt między Harrym a jego ojcem i uważam, że mają nadzieję, że ta mała dziewczynka zjednoczy wszystkich i da nadzieję na ponowne połączenie rodziny - powiedziała ekspertka.

W kuluarach od dawna mówiło się, że księżna Kate i Meghan Markle nie darzyły się dużą sympatią. W wywiadzie dla Oprah Winfrey zdruzgotana Meghan potwierdziła, że doszło między nimi do konfliktu, podczas jej królewskiego ślubu z Harrym. Księżna Kate kreuje się na idealną reprezentantkę rodziny królewskiej, ale wie, jak elegancko wbić szpilkę - doprowadziła Meghan do płaczu w najważniejszym dla niej dniu. Pozostaje jeszcze kłótnia pomiędzy księciem Williamem a jego młodszym bratem - którzy różnią się poglądami na to, jak powinno wyglądać wykonywanie królewskich obowiązków. W wywiadzie stulecia Harry nie oszczędził również swojego ojca i wyznał, że ma z nim znikomy kontakt, co bardzo zabolało księcia Karola. Uważa, że jego syn nie powinien rozwiązywać problemów rodzinnych na oczach świata.

Czy między nimi zapanuje w końcu spokój? Wygląda na to, że księżną Kate czeka trudna misja.