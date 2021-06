Dzięki luzowaniu obostrzeń gwiazdy polskiego show-biznesu powoli wracają do swojej rutyny. We wtorek miały doskonałą okazję, by zaprezentować się na ściance podczas otwarcia nowego sklepu na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.

Tak prezentowały się gwiazdy na otwarciu sklepu w Warszawie

Na evencie pojawiły się m.in. Maffashion, Jessica Mercedes, Katarzyna Zielińska oraz Katarzyna Warnke i jej ukochany Piotr Stramowski. Nie mogło zabraknąć także Mai Sablewskiej, Klaudii El Dursi, Michała Piróga, Zofii Ślotały czy Jakoba Kosela. Kto zaskoczył stylizacją?

Maffashion AKPA

Nikogo nie zaskoczymy, mówiąc, że Maffashion sięgnęła po zieloną sukienkę (a właściwie jej część) projektu własnej marki Eppram. Blogerka uzupełniła stylizację różową marynarką oversize.

Klaudia El Dursi AKPA

Klaudia El Dursi wyeksponowała długie nogi i zgrabną sylwetkę w klasycznych dżinsach i topie z odkrytymi plecami.

Zielińska, Ślotała AKPA

Razem na ściance pozowały Katarzyna Zielińska i Zofia Ślotała. Ta pierwsza postawiła na żółty garnitur, natomiast specjalistka od mody wybrała czarny zestaw, który uzupełniła niebieskimi sandałami na obcasie oraz niewielką torebką.

Maja Sablewska AKPA

Maja Sablewska postawiła na klasyczny beżowy garnitur, do którego dopasowała torebkę Chanel.

Warnke, Stramowski AKPA

Katarzyna Warnke, której towarzyszył Piotr Stramowski, postawiła na nieco bardziej odważną stylizację. Włożyła granatowy garnitur, uwydatniając jednocześnie dekolt.

Jessica Mercedes AKPA

Jessica Mercedes tym razem wybrała kreację w stylu hippie. Włożyła dzwony z wysokim stanem w szachownicę oraz białą koszulę. Na luźną stylizację postawił także Michał Piróg.

Michał Piróg AKPA