Doktor Julian De Silva to uznany chirurg plastyczny, który wielokrotnie wypowiadał się na temat urody osób publicznych. Wykorzystując metodę złotego środka tworzył listy najatrakcyjniejszych kobiet, mężczyzn czy członkiń rodzin królewski (pierwsze miejsce zajęła księżna Diana). Swego czasu pod lupę wziął również Jennifer Lopez i jej wygląd. Zdecydował się nawet "postarzyć" jej zdjęcie.

Jennifer Lopez w oczach doktora Juliana De Silvy

Jennifer to jedna z bardziej rozpoznawalnych światowych wokalistek. Fani od dawna zachwycają się jej wyglądem – promienną cerę czy wypracowaną podczas ćwiczeń figurą. W lipcu tego roku artystka skończy 52 lata i zdaniem niektórych osób, urody mogłaby pozazdrościć jej niejedna młodsza gwiazda. Pojawiają się różne opinie co do tego, czy to zasługa jedynie dobrych genów i dobrej pielęgnacji, czy medycyny estetycznej.

Swojego zdanie na ten temat postanowił swego czasu wyrazić również Julia De Silva. Podczas rozmowy z portalem Daily Mail pokusił się o stwierdzenie, że twarz Lopez nie zmieniła się mimo upływu lat.

Nie ma praktycznie żadnych oznak starzenia się charakterystycznych dla kobiet w średnim wieku. Nie ma kurzych łapek i zmarszczek tworzących się od śmiechu czy marszczenia warg, żadnych worków pod oczami. Widać tylko bardzo delikatne zmarszczki przy nosie. Kształt twarzy Lopez się nie zmienił – wyliczał chirurg plastyczny.

Miałoby to być zasługa korzystania z wiedzy i umiejętności specjalistów od medycyny estetycznej, chociaż piosenkarka zaprzeczała temu na przestrzeni lat. Tłumaczyła wtedy, że nie jest przeciwna zabiegom, jednak sama nigdy nie korzystała z botoksu. Aby uwiarygodnić swoją tezę, dr Julian De Silva postanowił przeprowadzić symulację. Opublikował z kolaż z dwóch zdjęć. Jedno z nich pokazywało młodą Lopez, drugie zostało "postarzone" przez chirurga.

Według niego właśnie tak prezentowałaby się Lopez, gdyby była "przeciętnym" człowiekiem.

