Księżna Diana była jedną z najpopularniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Mimo statusu społecznego i śledzących ją fotoreporterów starała się zachować w zwyczajny sposób. Jednym z przejawów tego były samodzielne przejażdżki samochodem, chociaż do dyspozycji miała szofera czekającego na jej wezwanie. Należące do niej niegdyś auto wkrótce zostanie zlicytowane.

Samochód księżnej Diany wystawiony na licytację

Pamiątkowym samochodem Lady Di, o którym mowa, jest Ford Escort Ghia. Księżna otrzymała go w 1981 roku jako zaręczynowy prezent od księcia Karola. Było to niedługo przed uroczystym ślubem pary w Katedrze św. Pawła w Londynie. Przy nadarzającej się okazji wsiadała za kierownicę, co było wielokrotnie uwieczniane przez fotografów. Auto służyło jej do sierpnia 1982 roku.

Pamiątkowy ford przez ponad 20 lat był w rękach osoby, która określała się mianem wielbiciela księżnej Diany. Przez cały ten czas właściciel nie zdradzał nikomu wcześniejszego pochodzenia pojazdu. W samochodzie cały czas zostały zachowane oryginalne elementy takie jak lakier, tapicerka oraz tablica rejestracyjna, a zegary pokazują 83 tys. mil (czyli ponad 133 tys. kilometrów). Auto posiada również kopię srebrnej maskotki żaby podarowanej Dianie przez jej siostrę lady Sarah Spencer.

Samochód trafi pod młotek 29 czerwca w domu aukcyjnym Reeman Dansie. Według szacunków jego cena może wynieść nawet 40 tys. funtów brytyjskich. Nie jest to jedyna pamiątka, jaka została sprzedana po księżnej. Wcześniej na licytację wystawiano już chociażby niebieski rower Lady Di czy kabriolet Audi.

