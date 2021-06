W 2019 roku do mediów dotarła informacja, że Tomek Makowiecki i Reni Jusis nie są już razem. Na rozstanie zdecydowali się po 11 latach związku. Mają syna Teofila oraz córkę Gaję. Ich rozwód przebiegł spokojnie, otrzymali papiery już po pierwszej rozprawie. Według doniesień Reni Jusis miała dosyć rozrywkowego trybu życia męża. On dość szybko ułożył sobie życie prywatne, a teraz do mediów trafiły zdjęcia z jego wypadu z partnerką.

REKLAMA

Zobacz wideo Pamiętacie?

Tomek Makowiecki z partnerką

Makowiecki o fakcie, że znalazł nową miłość, poinformował rok temu. Dodał wtedy zdjęcie, na którym pozował z tajemniczą brunetką. Nie zdradził jednak, kim ona jest. Później o jego związku nieco przycichło. Aż dotąd. Tomek Makowiecki i jego partnerka zostali przyłapani przez fotoreporterów w Sopocie, kiedy ten wybrał się na rower, a ona szła obok niego. Zakochani okazywali sobie wiele czułości, były pocałunki. Kobieta w pewnym momencie siadła na ławce, a piosenkarz pojechał dalej z córką Gają.

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już nowego partnera? Na nagraniu słychać męski głos

Oboje mieli podobne stylizacje, ubrani byli w szerokie, wygodne ubrania. On miał na sobie dżinsową koszulę i spodnie, ona czerwoną koszulę i szerokie dżinsy. Założyli też okulary przeciwsłoneczne. Córka piosenkarza założyła za to kombinezon na ramiączkach.

Tomek Makowiecki z partnerką w SopocieOtwórz galerię

Jak podaje nasz informator, para prawdopodobnie zamieszkała razem w jego domu w Trójmieście, który kupił jeszcze razem z Reni Jusis. Wiadomo jednak, że opieką nad dziećmi podzielili się po równo, a kiedy piosenkarka wyjeżdża do Warszawy, zajmuje się Gają i Teofilem.

Paweł Pochwała wiele lat prowadził program "Kawa czy herbata". Czym się dziś zajmuje?

Pasują do siebie?