Christian Eriksen dodał zdjęcie ze szpitala. Zwrócił się do kibiców i zdradził, jak się czuje

Euro 2020 rozpoczęło się w piątek 11 czerwca. W sobotę podczas meczu Dania - Finlandia doszło do makabrycznych scen. Jeden z piłkarzy stracił przytomność i odbyła się akcja ratunkowa. Po kilku minutach walki o życie Christiana Eriksena udało się przywrócić mu czynności życiowe. Duńczyka zabrano do szpitala, gdzie powoli dochodzi do siebie. Teraz dodał zdjęcie i napisał kilka słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Klara Lewandowska ogląda mecz

Christian Eriksen dodał zdjęcie ze szpitala

29-latek na ujęciu pozuje na szpitalnym łóżku, a na jego twarzy gości uśmiech. Unosi także kciuk w górę, co może oznaczać, że czuje się dobrze i powoli wraca do sił po przebytym ataku serca.

Euro 2020. Najlepsze memy po meczu Polska - Słowacja. Aż huczy o przegranej Polaków

Postanowił w ten sposób podziękować wszystkim za wsparcie:

Cześć wszystkim. Wielkie dzięki za słodkie i niesamowite pozdrowienia oraz wiadomości z całego świata. Wiele to znaczy dla mnie i mojej rodziny. Nic mi nie jest - w tych okolicznościach. Muszę jeszcze przejść kilka badań w szpitalu, ale czuję się dobrze. Teraz będę kibicować chłopakom z drużyny Danii w kolejnych meczach - napisał.

Kibice i ci, którzy przejęli się stanem zdrowia piłkarza, zostawili wiele wiadomości. Głównie dodają emotki w kształcie serca oraz symbolizujące siłę.

Marina pokazuje obrzydliwe wiadomości, jakie dostaje od pseudokibiców

Mecz Dania - Finlandia

Christian Eriksen zasłabł pod koniec pierwszej połowy meczu z Finami. Lekarz reprezentacji narodowej, Morten Boesen, wyznał później, że "Christian w pewnym momencie nie żył". Pierwszej pomocy udzielił mu kapitan drużyny, Simon Kjaer, który później także pocieszał żonę kolegi. Jego zachowanie było szeroko komentowane w mediach i docenione.